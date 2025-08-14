Alif Semiconductor on esitellyt Ensemble E4-, E6- ja E8-sarjan MCU:t ja fuusioprosessorit, jotka tuovat ensimmäistä kertaa täyden laitteistokiihdytyksen generatiiviselle tekoälylle mikro-ohjainluokassa. Uutuudet perustuvat Arm Ethos-U85 NPU:hun, joka tukee transformer-pohjaisia malleja, kuten pieniä kielimalleja (SLM), ja mahdollistavat niiden ajamisen paikallisesti vain 36 milliwatin tehonkulutuksella.

OnePlus on esitellyt uuden OnePlus Pad Lite -tabletin, joka yhdistää suuren 11 tuuman näytön, pitkän akunkeston ja monipuoliset ominaisuudet kompaktissa ja tyylikkäässä paketissa. Testikokemusten perusteella laite tarjoaa enemmän kuin “Lite”-nimi antaa ymmärtää.

Samsung on esitellyt maailman ensimmäisen 500 hertsin OLED -pelinäytön, 27-tuumaisen Odyssey OLED G6 (G60SF) -mallin. QHD-resoluutiolla (2560×1440) ja QD-OLED-paneelilla varustettu näyttö tarjoaa huipputeknisiä ominaisuuksia, kuten 0,03 millisekunnin (GTG) vasteajan, VESA DisplayHDR True Black 500 -sertifikaatin sekä tuen NVIDIA G-SYNC- ja AMD FreeSync Premium Pro -tekniikoille.

Euroopan avaruusjärjestön (ESA) uusi polaarikiertoradan sääsatelliitti MetOp-SG A1 on noussut onnistuneesti kiertoradalle 13. elokuuta Ariane 6 -kantoraketilla Ranskan Guayanasta. Satelliitin mukana matkasi myös suomalaista huipputeknologiaa: lohjalainen DA-Group on suunnitellut ja valmistanut 89 gigahertsin radiometrisen vastaanottimen, joka on osa satelliitin MicroWave Sounder (MWS) -mittalaitetta.

Tietoturvayritys Check Point Research on löytänyt kuusi uutta haavoittuvuutta Microsoft Windowsista, joista yksi on ensimmäinen julkisesti tunnettu virhe Windowsin Rust-pohjaisessa kernel-komponentissa. Haavoittuvuudet voivat johtaa järjestelmäkaatumisiin, mielivaltaisen koodin suorittamiseen ja arkaluontoisten tietojen vuotamiseen.

Arrow Electronics on julkaissut maailman ensimmäisen kehityskortin, joka hyödyntää tuotantovalmiilla piirillä varustettua Altera Agilex 5 FPGA:ta. Uusi AXE5000 Starter Kit tarjoaa suunnittelijoille ja kehittäjille mahdollisuuden arvioida ja hyödyntää Agilex 5 -sarjan FPGA-piirien ominaisuuksia heti valmiina tuotteena.

Helsingissä on käynnistynyt kolmen kuukauden pilottihanke, jossa testataan senttimetrintarkkaa sähköpotkulautojen pysäköintiteknologiaa neljällä alueella: Pasilassa, Kalasatamassa, Kalliossa ja Esplanadilla.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin sopimus, joka sallii Nvidian ja AMD:n jälleenmyydä Kiinaan aiemmin kiellettyjä tekoälysiruja hallituksen 15 prosentin myyntitulo-osuutta vastaan, on järkyttänyt vuosikymmeniä vallinnutta vientivalvontapolitiikkaa. Reutersin mukaan erikoinen kuvio on herättänyt huolta niin kansallisen turvallisuuden periaatteista kuin liiketoiminnan ennustettavuudesta.

Samsung Electronics on esitellyt uuden Micro RGB -televisioteknologian, joka tuo mikroledi-pohjaiset näytöt askeleen lähemmäksi kuluttajien olohuoneita. Yhtiön mukaan kyseessä on maailman ensimmäinen suuri näyttö, jossa käytetään alle 100 mikrometrin kokoisia punaisia, vihreitä ja sinisiä mikro-ledejä taustavalona.

Vain päiviä sen jälkeen, kun Donald Trump oli vaatinut Intelin pääjohtajan Lip-Bu Tanin (kuvassa) eroa, hän ylistääkin nyt Intelin toimitusjohtajaa, uutistoimisto Reuters kirjoittaa. Tapaamisen jälkeen eilen maanantaina Trump hehkutti, että Lip-Bu Tanin menestys ja ura ovat ”upea tarina”.

Murata on tuonut markkinoille maailman ensimmäisen XBAR-teknologiaan perustuvan korkeiden taajuuksie suodattimen, joka parantaa merkittävästi 5G-, Wi-Fi 7- ja tulevaisuuden 6G-verkkojen suorituskykyä. Se perustuu XBAR-tekniikkaan.

Taoglas on esitellyt uuden Patriot-sarjan monitoimikattoantennin, joka kokoaa jopa 18 antennielementtiä yhteen matalaprofiiliseen koteloon. Antenni on suunniteltu erityisesti viranomais- ja hyötyajoneuvoihin, kuten poliisin, pelastustoimen, ambulanssien, energiayhtiöiden ja muiden kaupallisten kalustojen tarpeisiin. Kompakti muotoilu vähentää katolle asennettavien erillisten antennien määrää, parantaa ajoneuvon ulkonäköä ja vähentää ilmanvastusta.

Yksi maailman yleisimmistä IoT-siruista, kiinalaisen Espressif Systemsin valmistama ESP32, on joutunut tietoturvauutisten keskiöön. Espanjalainen tietoturvayritys Tarlogic Security on paljastanut, että sirun Bluetooth-laiteohjelmisto sisältää 29 dokumentoimatonta komentoa, joita ei ole tarkoitettu julkiseen käyttöön.

Kyberturvayhtiö Picus Securityn tuore Blue Report 2025 -selvitys paljastaa hälyttäviä puutteita yritysten tietoturvassa. Yli 160 miljoonaan simuloituun hyökkäykseen perustuva tutkimus osoittaa, että 46 prosentissa testatuista ympäristöistä onnistuttiin murtamaan vähintään yksi salasanan hash-tunniste. Mää­rä on lähes kaksinkertainen viime vuoteen verrattuna.

Nexperia on tuonut markkinoille uudet NEX52041- ja NEX52080-ohjainpiirit, jotka tarjoavat täyden USB Type-C ja USB Power Delivery (PD) -latausohjauksen vain 4 × 4 millimetrin kokoisessa kotelossa. Piirit on suunniteltu erityisesti 18–140 W virtalähdesovelluksiin, kuten seinälatureihin, autolatureihin, virtapankkeihin ja sovittimiin.

Optinen kuvanvakautus (OIS) on tekniikka, jolla kamera kompensoi käden vapinaa ja muuta tahatonta liikettä, jotta kuvat ja videot pysyvät terävinä. Käytännössä kamerassa on gyroskooppi tai inertiamittausyksikkö (IMU), joka mittaa kameran liikkeen tarkasti useita tuhansia kertoja sekunnissa. Kun anturi havaitsee liikkeen, ohjauselektroniikka laskee vastaliikkeen ja siirtää linssiä tai kuvakennoa mikroaktuaattoreilla täsmälleen vastakkaiseen suuntaan. Näin kuva pysyy paikallaan kennolla myös pitkän valotusajan aikana tai videokuvauksen aikana.

Nordic Semiconductor on julkistanut uuden nPM1304-tehonhallintapiirin, joka tuo pienten akkujen laitteisiin entistä tarkemman ja energiatehokkaamman virranhallinnan. Piiri on suunniteltu erityisesti tilaa ja virtaa säästäviin sovelluksiin, kuten älysormuksiin, kehon antureihin, urheilusuoritusmittareihin ja terveysseurantalaitteisiin.

UWB- eli ultra wideband -tekniikka ottaa ison harppauksen eteenpäin FiRa Core 3.0 -määrityksen myötä. Uusi versio mahdollistaa monitoimisynergian, jossa sama UWB-piiri voi hoitaa useita tehtäviä yhtäaikaisesti – kuten etäisyyden mittausta, kulmanmääritystä ja tietoliikennettä – eri käyttöskenaarioissa ja laitteissa. Lisäksi se tuo parannuksia turvalliseen yhteentoimivuuteen eri valmistajien ratkaisujen välillä.

Samsung on tuomassa markkinoille uuden sukupolven Z-NAND-flash-muistin, joka lupaa jopa kymmenkertaisen nopeuden verrattuna aiempiin huippuluokan NVMe SSD -levyihin. Uutuuden salaisuus on sen poikkeuksellisen matala latenssi: vain 12–20 mikrosekuntia satunnaislukutilanteissa, kun perinteiset SSD:t liikkuvat usein 70–100 mikrosekunnin tasolla.

Linuxin luoja Linus Torvalds on jälleen puhunut suunsa puhtaaksi kehittäjien sähköpostilistalla. Tällä kertaa kohun kohteeksi joutui RISC-V-arkkitehtuurin kehittäjä Palmer Dabbelt, jonka myöhään lähetetty päivityspaketti sai Torvaldsilta tylyn tuomion. ”Tämä on roskaa ja tuli liian myöhään”, alkoi Torvaldsin vastaus.