Alif Semiconductor on esitellyt Ensemble E4-, E6- ja E8-sarjan MCU:t ja fuusioprosessorit, jotka tuovat ensimmäistä kertaa täyden laitteistokiihdytyksen generatiiviselle tekoälylle mikro-ohjainluokassa. Uutuudet perustuvat Arm Ethos-U85 NPU:hun, joka tukee transformer-pohjaisia malleja, kuten pieniä kielimalleja (SLM), ja mahdollistavat niiden ajamisen paikallisesti vain 36 milliwatin tehonkulutuksella.
E6- ja E8-sarjat rakentuvat moniydinsuunnittelun ja kolmen erillisen NPU:n varaan. E6-sarjassa on yksi Arm Cortex-A32 -prosessori, joka toimii 800 megahertsin kellotaajuudella, sekä kaksi Cortex-M55-prosessoria Helium-vektoriprosessilaajennuksella, joista toinen on optimoitu korkean suorituskyvyn käyttöön ja toinen äärimmäisen alhaiseen virrankulutukseen. Lisäksi E6 sisältää yhden Ethos-U85-kiihdyttimen ja kaksi Ethos-U55-kiihdytintä, mikä tuottaa yhteensä jopa 454 GOPS-laskentatehoa.
E8-sarjassa on kaksi Cortex-A32-prosessoria, kaksi Cortex-M55-prosessoria ja sama kolmois-NPU-kokoonpano, mikä mahdollistaa vastaavan 454 GOPS-suorituskyvyn. NPU-kiihdyttimet tukevat toistoverkkoja (RNN), konvoluutioneuroverkkoja (CNN) ja transformer-verkkoja. Ne sisältävät painotiedostojen lennossa tapahtuvan purkutoiminnon sekä nopean pääsyn 128-bittisen suuren kaistanleveyden paikallismuistin kautta.
Kaikissa uusissa malleissa on kaksi MIPI-CSI2 -kameraliitäntää ja integroitu kuvankäsittelyprosessori, joka pystyy käsittelemään 60 kuvaa sekunnissa 2 megapikselin resoluutiolla. Tämä mahdollistaa objektintunnistuksen alle kahdessa millisekunnissa ja kuvien luokittelun alle kahdeksassa millisekunnissa. Käyttöliittymiä ja visuaalisia sovelluksia varten piireissä on sisäänrakennettu 2D-grafiikkaprosessori ja MIPI-DSI-näyttörajapinta. Lisäksi äänenkäsittelyyn on tarjolla sekä PDM- että I2S-liitännät.
Muistiratkaisujen osalta piirien sisällä on 9,75 megatavua SRAM-muistia ja 5,5 megatavua korkean kestävyyden MRAM-muistia, joka yhdistää ei-haihtuvuuden ja pienen kulutuksen. Ulkoisia muisteja varten on kaksi 16-bittistä HexSPI-väylää, jotka tukevat HyperBus-protokollaa, XIP-toimintoa ja sisäistä AES-salauksen purkua. Lisäksi laitteet tukevat SD- ja eMMC-muistikortteja, Ethernet-yhteyttä, USB 2.0 HS/FS -liitäntää, CAN FD -väylää, I3C- ja I2C-väyliä, SPI:tä sekä UART-sarjaliitäntöjä.
Virrankulutus on pidetty erittäin alhaisena FD-SOI-pohjaisen prosessitekniikan ja Alifin aiPM-virranhallintateknologian avulla. Lepotilassa piirit kuluttavat vain 1,3 mikroampeeria ja dynaaminen tehonkulutus on 27 mikroampeeria megahertsiä kohti. Turvallisuus on toteutettu erillisellä Secure Enclave -yksiköllä, joka sisältää Root of Trust -ratkaisun, avainten generointi- ja tallennusmahdollisuudet sekä sertifikaattipohjaisen turvallisen debuggaamisen.