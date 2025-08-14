Simuloinnista tulee fotorealistista

Ansys ja Nvidia ovat sopineet tuovansa Nvidian Omniverse -teknologian suoraan Ansysin simulointiratkaisuihin. Integraatio käynnistyy laskennallisesta virtausdynamiikasta (CFD), jossa insinöörit voivat jatkossa tarkastella virtauksen ja aerodynamiikan käyttäytymistä fotorealistisessa, fyysisesti tarkassa virtuaaliympäristössä.

Tämä tarjoaa entistä intuitiivisemman tavan analysoida monimutkaisia virtausilmiöitä ja optimoida suunnitteluratkaisuja. Omniverse-alusta hyödyntää Universal Scene Description (OpenUSD) -teknologiaa, jonka avulla eri suunnittelu- ja simulointityökalut voivat vaihtaa tietoa reaaliajassa ilman raskaita tiedostomuunnoksia. Tämä sujuvoittaa yhteistyötä, vähentää virheitä ja mahdollistaa useiden tiimien samanaikaisen työskentelyn samassa mallissa, riippumatta siitä, mitä ohjelmistoja he käyttävät.

Integraation myötä simuloinnin tuloksia voidaan esittää fotorealistisesti valaistuksineen ja materiaalipintoineen, mikä auttaa havaitsemaan yksityiskohtia, jotka voisivat jäädä huomaamatta perinteisessä 2D- tai yksinkertaistetussa 3D-visualisoinnissa. Tämä parantaa päätöksenteon laatua ja nopeuttaa iterointia suunnitteluprosessin aikana.

Ansysin ja Nvidian mukaan yhdistelmä tarjoaa merkittäviä etuja myös digitaalisten kaksosten ja ns. fyysisen tekoälyn (physical AI) kehityksessä. Esimerkiksi autonomisten ajoneuvojen simuloinnissa voidaan luoda ja testata tuhansia realistisia skenaarioita virtuaalisesti, mikä vähentää tarvetta kalliille ja aikaa vieville fyysisille testeille. Näin voidaan parantaa järjestelmien turvallisuutta, luotettavuutta ja suorituskykyä ennen tuotantoon siirtymistä.

Sopimuksen myötä Ansys saa oikeuden lisensoida, myydä ja tukea Omniverse-teknologiaa osana omia tuotteitaan maailmanlaajuisen myynti- ja kumppaniverkostonsa kautta. Yhtiö ei vielä kertovat, millä tavalla lisensointihinnat muuttuvat.

Alkuvaiheessa integraatio kohdistuu CFD- ja autonomiaratkaisuihin, mutta tavoitteena on laajentaa teknologia muihin simulointialueisiin, kuten 6G-yhteyksien suunnitteluun ja bioteknisiin sovelluksiin, esimerkiksi sydämen digitaaliseen kaksoseen (PyAnsys-Heart).