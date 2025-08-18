SK hynix on noussut maailman suurimmaksi DRAM-valmistajaksi, päättäen Samsungin yli kolme vuosikymmentä jatkuneen valtakauden. Markkinatutkimuksen mukaan yhtiön markkinaosuus nousi vuoden ensimmäisellä puoliskolla 36,3 prosenttiin, samalla kun Samsungin osuus putosi 41,5 prosentista 32,7 prosenttiin.
Samsungin pudotus on suurin sitten vuoden 1999, jolloin se alkoi julkaista markkinaosuuslukujaan. SK hynixin nousu liittyy vahvasti tekoälysovellusten räjähdysmäiseen kasvuun ja niiden vaatimiin korkean suorituskyvyn muistiratkaisuihin.
Yhtiö on onnistunut solmimaan keskeiset sopimukset NVIDIAn kanssa toimittaen HBM3- ja HBM3E-muisteja, joita käytetään laajasti tekoälyprosessorien ja -kiihdyttimien yhteydessä. Lisäksi SK hynix on jo edennyt HBM4:n täysimittaiseen tuotantoon, mikä vahvistaa sen teknologista etumatkaa kilpailijoihin nähden.
Samsungin markkina-aseman heikkenemisen taustalla on epäonnistuminen HBM-sopimusten saamisessa. Yhtiö ei onnistunut toimittamaan Nvidialle tarvittavia määriä HBM-muisteja ajoissa, mikä johti merkittävään markkinaosuuden menetykseen. Samsung kehittää parhaillaan HBM3E-tuotteitaan ja on saanut ensimmäisiä toimituksia liikkeelle, mutta toistaiseksi ei ole varmuutta, pystyykö se palaamaan Nvidian päätoimittajien joukkoon.
DRAM-markkinan dynamiikka on muuttunut perusteellisesti: tekoälyratkaisut ja erityisesti HBM-muistit määrittävät nyt markkinajohtajuuden. Mikäli Samsung ei nopeasti saa jalansijaa HBM-toimituksissa, SK hynix voi pysyä kärjessä pidempäänkin. Samalla kilpailu kiristyy myös Micronin ja muiden valmistajien yrittäessä ottaa osansa kasvavasta tekoälymuistien kysynnästä.