Tekoäly kasvattaa Pythonin suosiota

Python on hallinnut TIOBE-indeksiä jo pitkään, mutta elokuussa 2025 sen suosio nousi jälleen uudelle tasolle. Kielen osuus ohjelmointimaailmassa on nyt ennätykselliset 26,1 %, mikä on suurin yksittäisen kielen saavuttama osuus koko indeksin historiassa.

Taustalla on tekoälyn läpimurto ohjelmoinnissa. Tutkimusten mukaan tekoälyavusteiset koodieditorit, kuten Microsoft Copilot, Cursor ja Google Gemini Code Assist, toimivat noin 20 % tehokkaammin suosituilla kielillä. Koska Pythonilla on laajin määrä avointa koodia ja kirjastoja, AI-mallit osaavat tukea sen käyttöä paremmin kuin harvinaisempia kieliä. Tämä luo itseään vahvistavan kierteen: mitä enemmän Pythonia käytetään, sitä parempi AI-tuki sille kehittyy – ja sitä enemmän se houkuttelee uusia käyttäjiä.

Pythonin vahvuus tekoälykielissä perustuu ennen kaikkea sen laajaan kirjastoekosysteemiin. Tunnetuimpia työkaluja ovat TensorFlow, PyTorch ja scikit-learn, joista on tullut standardeja koneoppimisen ja syväoppimisen projekteissa. Kun kehittäjä aloittaa uuden AI-sovelluksen, hän löytää Pythonista valmiit työkalut ja yhteensopivat paketit lähes kaikkeen, mikä säästää aikaa ja resursseja.

Toinen tärkeä tekijä on kielen yksinkertainen syntaksi. Pythonin rakenne on selkeä ja helposti luettava, mikä madaltaa kynnystä aloittaa ja helpottaa monimutkaistenkin mallien ylläpitoa. Tätä tukee aktiivinen yhteisö, joka julkaisee jatkuvasti avoimen lähdekoodin projekteja, ohjeita ja opetusmateriaalia. Lisäksi tutkimusmaailma käyttää Pythonia laajasti: suurin osa kursseista, oppikirjoista ja tieteellisistä artikkeleista sisältää valmiit koodiesimerkit juuri Pythonilla. Näiden syiden vuoksi Python on noussut paitsi yleiskäyttöiseksi ohjelmointikieleksi, myös tekoälyn ja datatieteen kiistattomaksi ykköseksi. Nyt, kun tekoälyavusteinen ohjelmointi kasvattaa suosiotaan, Pythonin etumatka muihin kieliin näyttää vain kasvavan.