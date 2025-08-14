Samsungin uusi pelinäyttö on jo tarpeettoman nopea

Samsung on esitellyt maailman ensimmäisen 500 hertsin OLED -pelinäytön, 27-tuumaisen Odyssey OLED G6 (G60SF) -mallin. QHD-resoluutiolla (2560×1440) ja QD-OLED-paneelilla varustettu näyttö tarjoaa huipputeknisiä ominaisuuksia, kuten 0,03 millisekunnin (GTG) vasteajan, VESA DisplayHDR True Black 500 -sertifikaatin sekä tuen NVIDIA G-SYNC- ja AMD FreeSync Premium Pro -tekniikoille.

Näytön huippukirkkaus yltää 1 000 nitiin, ja heijastuksia vähentävä Glare Free -pinnoite helpottaa pelaamista kirkkaissakin olosuhteissa. Lisäksi mukana on Samsung OLED Safeguard+-tekniikka, joka ehkäisee OLED-paneeleille tyypillistä kuvan kiinnipalamista, sekä Pantone-validointi yli 2 100 värille ja 110 ihonsävyvarjostukselle.

500 hertsin virkistystaajuus tarkoittaa, että näyttö voi päivittää kuvan 500 kertaa sekunnissa. Tämä voi teoriassa tuoda hieman sulavampaa liiketoistoa ja pienempää syöttöviivettä kuin esimerkiksi 240 tai 360 hertsin näytöt, mutta käytännössä hyödyt ovat hyvin rajallisia. Nykyiset näytönohjaimet pystyvät tällaisiin kuvatahtiin vain kevyissä e-urheilupeleissä, kuten Counter-Strike 2:ssa, Valorantissa ja Overwatch 2:ssa, ja silloinkin usein matalilla asetuksilla ja 1080p-resoluutiolla.

Useimmissa nykypeleissä jäädään selvästi alle 360 kuvan sekuntinopeuden. Myös ihmisen havaintokyky asettaa rajan: suurin osa pelaajista ei enää erota selkeää eroa 360 hertsin ja 500 hertsin välillä. Välkynnän poistamiseen riittää 120–144 hertsiä, ja liikesulavuuden kannalta paras alue löytyy 240–360 hertsin välistä.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että Samsungin uutuuden hyödyt rajoittuvat lähinnä huipputason kilpapelaajiin, joilla on poikkeuksellisen nopeat reaktiot, tehokkain mahdollinen laitteisto ja pelit, jotka kykenevät hyödyntämään koko taajuuden. Suurimmalle osalle pelaajista 240–360 hertsi tarjoaa jo kaiken tarvittavan kilpailuedun ja käyttömukavuuden, eikä 500 hertsin paneeli tuo merkittävää lisäetua.