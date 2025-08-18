MVG eli Microwave Vision Group on yhdessä Anritsun kanssa esitellyt testausratkaisun, joka mahdollistaa mobiili- ja IoT-laitteiden satelliittiyhteyksien Over-The-Air (OTA) -testauksen laboratoriossa. Yhteistyössä MVG:n OTA-mittausjärjestelmät on integroitu Anritsun Radio Communication Analyzer MT8821C -analysaattoriin, jolloin voidaan emuloida 3GPP-standardien mukaisia Non-Terrestrial Network (NTN) -olosuhteita.
NTN-yhteydet, erityisesti LEO-satelliittien kautta, tuovat IoT:lle ja dataliikenteelle mahdollisuuden toimia myös siellä, minne maanpäälliset verkot eivät yllä. Tämä edellyttää laitteilta varmaa suorituskykyä muuttuvissa olosuhteissa: satelliitin liikkeen aiheuttama Doppler-ilmiö, pidemmät viiveet ja verkkojen väliset siirtymät on pystyttävä hallitsemaan. Uusi ratkaisu mahdollistaa näiden tilanteiden emuloinnin jo kehitysvaiheessa ilman pelkkää kenttätestauksen varaan jäämistä.
MVG:n OTA-tuotepäällikkö Sébastien Gaymay kertoo, että laitekehittäjät voivat nyt mitata keskeisiä parametreja, kuten säteilytehoa ja herkkyyttä, satelliittiverkon kaltaisissa olosuhteissa. Tämä nopeuttaa IoT-laitteiden ja mobiililaitteiden kehitystä ja tuo NTN-valmiuden aikaisemmin markkinoille.
Ratkaisu kiinnostaa erityisesti toimialoja, jotka tarvitsevat luotettavaa datayhteyttä vaikeapääsyisissä ympäristöissä: globaalin logistiikan, etävalvonnan ja teollisen IoT:n sovelluksia.