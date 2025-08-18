MVG eli Microwave Vision Group on yhdessä Anritsun kanssa esitellyt testausratkaisun, joka mahdollistaa mobiili- ja IoT-laitteiden satelliittiyhteyksien Over-The-Air (OTA) -testauksen laboratoriossa. Yhteistyössä MVG:n OTA-mittausjärjestelmät on integroitu Anritsun Radio Communication Analyzer MT8821C -analysaattoriin, jolloin voidaan emuloida 3GPP-standardien mukaisia Non-Terrestrial Network (NTN) -olosuhteita.

SK hynix on noussut maailman suurimmaksi DRAM-valmistajaksi, päättäen Samsungin yli kolme vuosikymmentä jatkuneen valtakauden. Markkinatutkimuksen mukaan yhtiön markkinaosuus nousi vuoden ensimmäisellä puoliskolla 36,3 prosenttiin, samalla kun Samsungin osuus putosi 41,5 prosentista 32,7 prosenttiin.

Python on hallinnut TIOBE-indeksiä jo pitkään, mutta elokuussa 2025 sen suosio nousi jälleen uudelle tasolle. Kielen osuus ohjelmointimaailmassa on nyt ennätykselliset 26,1 %, mikä on suurin yksittäisen kielen saavuttama osuus koko indeksin historiassa.

Aurinkoenergian tutkimuksessa on otettu merkittävä askel eteenpäin. Yhdysvalloissa Rochesterin yliopiston tutkijat ovat kehittäneet uudenlaisen aurinkolämpösähkögeneraattorin, joka tuottaa sähköä huomattavasti aiempaa tehokkaammin. Laitteen hyötysuhde on noin viisitoista kertaa parempi kuin nykyisten vastaavien laitteiden, mikä nostaa sen aivan uudelle tasolle.

Google on julkaissut uuden Gemma 3 270M -tekoälymallin, joka tuo generatiivisen tekoälyn suoraan taskuun – ja vieläpä energiatehokkaammin kuin koskaan. Malli on vain 270 miljoonan parametrin kokoinen ja optimoitu erityisesti paikalliseen ajoon pienissä laitteissa, kuten älypuhelimissa, tableteissa ja jopa yksinkertaisissa yksikorttitietokoneissa.

Digitaalinen radio etenee vauhdilla Euroopassa ja muualla maailmassa. Tuore esimerkki tästä on Belgian Flanderin ja Brysselin uusi DAB+ -lähetysverkko, jonka toteutti Rohde & Schwarz Cellnex Broadcast Partnersille ennätysajassa – alle kahdeksassa viikossa.

Amerikkalainen puolijohdevalmistaja GlobalFoundries on saanut päätökseen MIPSin oston. MIPS tunnetaan takavuosien RISC-prosessoreistaan, mutta yhtiö on viime vuosina uudistanut strategiansa avoimen RISC-V-arkkitehtuurin ympärille ja rakentanut sen varaan uusia tekoäly- ja reunalaskentaratkaisuja.

Yhdysvalloissa North Carolina State -yliopiston tutkijat ovat kehittäneet uudenlaisen spektrometrin, joka on vain muutaman neliömillimetrin kokoinen – pienempi kuin useimmat kameramoduulit älypuhelimissa. Laite perustuu orgaaniseen tandem-fotodetektoriin, jonka spektrivaste voidaan säätää alle voltin jännitteellä ilman perinteisiä optisia hajoittimia tai suodattimia.

Tuntematonta USB-muistitikkua ei pidä koskaan liittää yrityksen tietokoneeseen. Silti kansainväliset tutkimukset osoittavat, että lähes puolet ihmisistä tekee niin.

Heinäkuun kyberuhkakatsaus kertoo selkeää kieltä: kiristyshaittaohjelmat eivät ole hiipumassa, vaan niiden kehitys kiihtyy. Check Point Researchin mukaan kiristyshaittaohjelmatapaukset kasvoivat maailmanlaajuisesti 28 % viime vuoden heinäkuuhun verrattuna. Kolme ryhmää – Qilin, Inc. Ransom ja Akira – hallitsivat kenttää, ja erityisesti Qilin ja Akira ovat siirtyneet käyttämään ohjelmointikieli Rustia hyökkäystyökalujensa kehittämisessä.

Yhdysvaltalainen GuRu Wireless on esitellyt maailman suurimman synkronoidun millimetriaalloilla toimivan tehonsiirtojärjestelmän, joka voi mullistaa sotilasdroonien käyttöä. Yrityksen uusi vaiheohjattu 24 GHz lähetinmatriisi sisältää yli 70 000 synkronoitua ja elektronisesti vaiheohjattua lähetintä, joilla voidaan siirtää energiaa tarkasti ja tehokkaasti pitkillä etäisyyksillä.

Ansys ja Nvidia ovat sopineet tuovansa Nvidian Omniverse -teknologian suoraan Ansysin simulointiratkaisuihin. Integraatio käynnistyy laskennallisesta virtausdynamiikasta (CFD), jossa insinöörit voivat jatkossa tarkastella virtauksen ja aerodynamiikan käyttäytymistä fotorealistisessa, fyysisesti tarkassa virtuaaliympäristössä.

Alif Semiconductor on esitellyt Ensemble E4-, E6- ja E8-sarjan MCU:t ja fuusioprosessorit, jotka tuovat ensimmäistä kertaa täyden laitteistokiihdytyksen generatiiviselle tekoälylle mikro-ohjainluokassa. Uutuudet perustuvat Arm Ethos-U85 NPU:hun, joka tukee transformer-pohjaisia malleja, kuten pieniä kielimalleja (SLM), ja mahdollistavat niiden ajamisen paikallisesti vain 36 milliwatin tehonkulutuksella.

OnePlus on esitellyt uuden OnePlus Pad Lite -tabletin, joka yhdistää suuren 11 tuuman näytön, pitkän akunkeston ja monipuoliset ominaisuudet kompaktissa ja tyylikkäässä paketissa. Testikokemusten perusteella laite tarjoaa enemmän kuin “Lite”-nimi antaa ymmärtää.

Samsung on esitellyt maailman ensimmäisen 500 hertsin OLED -pelinäytön, 27-tuumaisen Odyssey OLED G6 (G60SF) -mallin. QHD-resoluutiolla (2560×1440) ja QD-OLED-paneelilla varustettu näyttö tarjoaa huipputeknisiä ominaisuuksia, kuten 0,03 millisekunnin (GTG) vasteajan, VESA DisplayHDR True Black 500 -sertifikaatin sekä tuen NVIDIA G-SYNC- ja AMD FreeSync Premium Pro -tekniikoille.

Euroopan avaruusjärjestön (ESA) uusi polaarikiertoradan sääsatelliitti MetOp-SG A1 on noussut onnistuneesti kiertoradalle 13. elokuuta Ariane 6 -kantoraketilla Ranskan Guayanasta. Satelliitin mukana matkasi myös suomalaista huipputeknologiaa: forssalainen DA-Group on suunnitellut ja valmistanut 89 gigahertsin radiometrisen vastaanottimen, joka on osa satelliitin MicroWave Sounder (MWS) -mittalaitetta.

Tietoturvayritys Check Point Research on löytänyt kuusi uutta haavoittuvuutta Microsoft Windowsista, joista yksi on ensimmäinen julkisesti tunnettu virhe Windowsin Rust-pohjaisessa kernel-komponentissa. Haavoittuvuudet voivat johtaa järjestelmäkaatumisiin, mielivaltaisen koodin suorittamiseen ja arkaluontoisten tietojen vuotamiseen.

Arrow Electronics on julkaissut maailman ensimmäisen kehityskortin, joka hyödyntää tuotantovalmiilla piirillä varustettua Altera Agilex 5 FPGA:ta. Uusi AXE5000 Starter Kit tarjoaa suunnittelijoille ja kehittäjille mahdollisuuden arvioida ja hyödyntää Agilex 5 -sarjan FPGA-piirien ominaisuuksia heti valmiina tuotteena.

Helsingissä on käynnistynyt kolmen kuukauden pilottihanke, jossa testataan senttimetrintarkkaa sähköpotkulautojen pysäköintiteknologiaa neljällä alueella: Pasilassa, Kalasatamassa, Kalliossa ja Esplanadilla.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin sopimus, joka sallii Nvidian ja AMD:n jälleenmyydä Kiinaan aiemmin kiellettyjä tekoälysiruja hallituksen 15 prosentin myyntitulo-osuutta vastaan, on järkyttänyt vuosikymmeniä vallinnutta vientivalvontapolitiikkaa. Reutersin mukaan erikoinen kuvio on herättänyt huolta niin kansallisen turvallisuuden periaatteista kuin liiketoiminnan ennustettavuudesta.