OnePlus on esitellyt uuden OnePlus Pad Lite -tabletin, joka yhdistää suuren 11 tuuman näytön, pitkän akunkeston ja monipuoliset ominaisuudet kompaktissa ja tyylikkäässä paketissa. Testikokemusten perusteella laite tarjoaa enemmän kuin “Lite”-nimi antaa ymmärtää.
Pad Lite muistuttaa muotoilultaan OnePlus Pad 2 -mallia: Aero Blue -värinen runko, pehmeästi pyöristetyt kulmat ja keskelle vaakasuuntaista takapaneelia sijoitettu kameramoduuli luovat modernin ja viimeistellyn ilmeen. Laite on 7,39 millimetrin paksuinen ja painaa 530 grammaa, mikä tekee siitä helposti mukana kulkevan, mutta riittävän jämäkän tuntuisen.
11 tuuman LCD-näyttö tarjoaa 1920 × 1200 pikselin resoluution, 90 hertsin virkistystaajuuden ja 500 nitin kirkkauden. 10-bittinen värintoisto tukee yli miljardia sävyä, ja TÜV-sertifioitu silmäsuojaustekniikka vähentää sinistä valoa ja välkkymistä. Äänipuolella neljä Hi-Res-sertifioitua kaiutinta ja OnePlusin Omnibearing Sound Field -teknologia luovat laajan ja selkeän äänimaiseman.
MediaTek Helio G100 -suoritin ja 8 gigatavua RAM-muistia takaavat sulavan arjen käytön. Netflix pyörii sujuvasti, vaikka näytön tarkkuus ei vaativimmille riitä. Raskaampia pelejä padilla ei ole tarkoituskaan pelata. 9340 mAh akku tarjoaa jopa 11 tuntia videotoistoa ja jopa 54 päivän valmiusajan. 33 watin pikalataus toimii riittävän nopeasti, vaikka OnePlussan mittareilla puhutaan oikeastaan hitaasta latauksesta.
Pad Lite tukee OnePlus-puhelimien kanssa saumattomia ominaisuuksia, kuten näytön peilausta, leikepöydän jakamista ja jaettua galleriaa. Open Canvas -moniajo mahdollistaa kahden sovelluksen rinnakkaisen käytön, ja 5 MP etu- ja takakamerat riittävät videopuheluihin ja dokumenttiskannaukseen. Lapsille on tarjolla oma Kids Mode -tila sekä Google Kids Space -sisällöt.
Mikään työkone uusi tabletti ei ole. 4G-tuella ja 8+128 gigatavun muistilla suositushinta on 259 euroa. Koululaisen ensimmäiseksi tabletiksi varsin hyvä valinta.