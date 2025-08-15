Amerikkalainen puolijohdevalmistaja GlobalFoundries on saanut päätökseen MIPSin oston. MIPS tunnetaan takavuosien RISC-prosessoreistaan, mutta yhtiö on viime vuosina uudistanut strategiansa avoimen RISC-V-arkkitehtuurin ympärille ja rakentanut sen varaan uusia tekoäly- ja reunalaskentaratkaisuja.
Kauppa vahvistaa GlobalFoundriesin asemaa eriytettyjen puolijohteiden valmistajana ja laajentaa sen immateriaalioikeusportfoliota erityisesti tekoäly-, auto- ja teollisuussovelluksissa. GlobalFoundriesin mukaan MIPSin osaaminen ja IP-varanto tukevat energiatehokkaiden, korkean suorituskyvyn laskentaratkaisujen kehittämistä kasvaviin markkinoihin.
MIPS jatkaa toimintaa GF:n sisällä erillisenä yksikkönä ja säilyttää lisensointimallinsa. Yhtiön toimitusjohtaja Sameer Wasson on aiemmin korostanut, että MIPS on siirtymässä IP-talosta täysiveriseksi prosessorisuunnittelijaksi ja että RISC-V:stä on tullut valtavirtaa erityisesti sovelluksissa, joissa datankäsittely on tärkeämpää kuin näytön ohjaus.
Kaupan vahvisti GlobalFoundriesin vahva taloudellinen tilanne. Yhtiöllä on enemmän käteistä kuin velkaa, ja sen nykyinen maksuvalmius on vahva. Toisella vuosineljänneksellä GF ylitti tulosodotukset 0,42 dollarin osakekohtaisella tuloksella. Yhtiö on myös laajentanut yhteistyötään Applen kanssa kehittääkseen langattomia yhteys- ja tehonhallintateknologioita.
Yrityskaupan myötä GlobalFoundries hakee kilpailuetua erityisesti tekoälyn ja reunalaskennan nopeassa kasvussa – segmenteissä, joissa RISC-V-arkkitehtuuri ja sirpalepiirit (chiplets) voivat Wassonin mukaan haastaa perinteisen Arm-ekosysteemin.