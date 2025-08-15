Tutkijat kutistivat spektrometrin neliömillien kokoon

Yhdysvalloissa North Carolina State -yliopiston tutkijat ovat kehittäneet uudenlaisen spektrometrin, joka on vain muutaman neliömillimetrin kokoinen – pienempi kuin useimmat kameramoduulit älypuhelimissa. Laite perustuu orgaaniseen tandem-fotodetektoriin, jonka spektrivaste voidaan säätää alle voltin jännitteellä ilman perinteisiä optisia hajoittimia tai suodattimia.

Ratkaisu kattaa laajan aallonpituusalueen ultraviolettivalosta lähi-infrapunaan (400–1000 nm) ja toimii millisekunnin murto-osissa.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että spektrometri voidaan integroida suoraan älypuhelimen kameraan tai jopa yksittäiseen pikseliin. Kuluttajalle se voisi tuoda uudenlaisia sovelluksia – esimerkiksi ruoan laadun ja kypsyyden mittaamista, materiaalien tunnistusta, terveysmittauksia tai ilmanlaadun seurantaa – ilman erillisiä lisälaitteita. Myös teollisuudessa ja tutkimuksessa laitteesta voisi tulla kustannustehokas työkalu reaaliaikaiseen spektrianalyysiin paikan päällä.

Myös Suomessa VTT on kehittänyt kompakteja spektrometrejä, joiden koko on “sokeripalan luokkaa”. VTT:n ratkaisut perustuvat kuitenkin perinteisempään optiseen hajottamiseen ja omaan mikrokotelointiin, mikä tekee niistä hieman suurempia ja itsenäisempiä laitteita. NC State -tutkimus eroaa tästä siinä, että se poistaa tarpeen monimutkaiselle optiikalle ja kutistaa koko spektrometrin käytännössä mikrosirulle integroitavaan kokoon.

Kuva: Brendan O'Connor