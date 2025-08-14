Yhdysvaltalainen GuRu Wireless on esitellyt maailman suurimman synkronoidun millimetriaalloilla toimivan tehonsiirtojärjestelmän, joka voi mullistaa sotilasdroonien käyttöä. Yrityksen uusi vaiheohjattu 24 GHz lähetinmatriisi sisältää yli 70 000 synkronoitua ja elektronisesti vaiheohjattua lähetintä, joilla voidaan siirtää energiaa tarkasti ja tehokkaasti pitkillä etäisyyksillä.
Teknologialla on jo pidetty pientä Group 1 -luokan UAV:ta eli droonia ilmassa yli 96 tuntia yhtäjaksoisesti, täysin ilman akkujen vaihtoa tai laskeutumista. Järjestelmä kykenee toimittamaan yli kilowatin jatkuvaa tehoa yli 100 metrin kantamalla ja vähintään 500 wattia yli 50 metrin päästä. Tämä riittää pitämään droonin akun ladattuna sen ollessa ilmassa.
Kyky ladata drooneja lennossa voi poistaa perinteisen toiminta-ajan rajoitukset ja mahdollistaa käytännössä rajattoman lentämisen esimerkiksi tiedustelu-, valvonta- ja rajaturvallisuusoperaatioissa. GuRu Wireless kehittää parhaillaan valmista end-to-end -järjestelmää, jossa langaton tehonsiirto, UAV-alustat ja anturipaketit toimivat saumattomasti yhdessä.
Yritys työskentelee Yhdysvaltain puolustus- ja turvallisuusviranomaisten kanssa siirtääkseen tekniikan prototyypeistä operatiiviseen käyttöön muun muassa rajavalvonnassa, ja tukikohtien suojelussa.
GuRu Wireless perustettiin vuonna 2017 kymmenen vuoden Caltechissä tehdyn yliopistotutkimuksen pohjalta, tavoitteena tuoda langaton tehonsiirto pitkiltä etäisyyksiltä kaupalliseen käyttöön. Yritys on ratkaissut useita alan pitkäaikaisia teknisiä haasteita yhdistämällä osaamista laitteisto-, ohjelmisto-, laiteohjelmisto-, lämpö- ja sähkömekaniikkasuunnittelussa.
Nykyisin GuRu keskittyy mukautuvaan, pitkäkantamaiseen langattomaan tehonsiirtoon, joka mahdollistaa uusia sovelluksia ja markkinoita, joissa akut tai kaapelit eivät ole käytännöllisiä. Yritys on toteuttanut useita proof-of-concept-projekteja johtavien teollisuus-, kaupallisten ja puolustusalan asiakkaiden kanssa.