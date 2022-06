Raspberry Pi -ohjain vauhdittaa teollisuusmoduulia

Takana ovat ne ajat, kun Raspberry Pi tunnettiin lähinnä rakentelijoiden hauskana edullisena korttina. Yhä useammin sen ominaisuudet riittävät teollisuuden laitteisiin. Nyt Sfera Labs on rakentanut Raspberry Pi -ohjainpiirillä teollisuuteen I/O-moduulin.

RP2040-ohjain esiteltiin vuosi sitten ja se on ollut tervetullut lisä Raspberry Pi -korttien rinnalle. Sfera Labsin Iono -perheen uusin moduuli yhdistää monipuolisen digitaalisen käyttöliittymän, paremman laskentasuorituskyvyn ja helppokäyttöisyyden erilaisia ​​digitaalisia ja analogisia tulo- ja lähtölinjoihin.

Teollisuuden digitaalisiin I/O-sovelluksiin suunnattu moduuli sisältää RP2040-ohjaimen, 16 digitaalista 24 V I/O-linjaa, RS-485-sarjaliitännän ja laajan valikoiman 12-24 V virtalähdetuloa. Kompakti DIN-kiskokotelo tukee nopeaa ja helppoa asennusta sähkökaappiin ja rajoittuneisiin automaation ohjausjärjestelmiin.

Tehokkaan RP2040-ohjaimen monimutkainen sulautettu logiikka voidaan kehittää ohjelmistossa ohjaamaan lähtökytkimiä jopa 200 kHz:n taajuudella push-pull-tilassa. Jokainen lähtö kestää 640 mA:n kuormavirtaa, siinä on avoimen kuorman tunnistus ja se on suojattu oikosululta, ylivirralta ja käänteisvirralta. Tulot ovat myös erittäin hyvin suojattuja ja niissä on johdinkatkosten havaitseminen.

Sfera Labs Iono RP D16 hyödyntää RP2040:n laajaa yhteisön tukea sekä tehokkaita mutta yksinkertaisia ​​kehitystyökaluja ja Raspberry Pi -dokumentaatiota. Ohjausohjelmistokehitys onnistuu MicroPythonilla ja C/C++-kielillä. Iono RP D16:n sisäinen 16 Mt:n flash-muistiin sopii monimutkainenkin sovelluslogiikka. Erillinen EERAM-muisti mahdollistaa pysyvien tietojen tallentamisen kuluttamatta flash-muistia.

Hyödyntämällä Raspberry Pi RP2040 -kehitysekosysteemiä, insinöörit voivat käyttää Iono RP D16:ta perustana luodakseen uusia automaatio- ja ohjaussovelluksia. Erityisesti Iono RP D16:lle kehitetyt laiteohjelmistokirjastot ovat kaikki avointa lähdekoodia ja niihin pääsee vapaasti käsiksi Githubin kautta.

Moduulista löytyy lisätietoja Sfera Labsin sivuilta.