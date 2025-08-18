Sveitsiläinen paikannusteknologian yhtiö u-blox Holding AG on hyväksynyt yhdysvaltalaisen pääomasijoittajan Advent Internationalin ostotarjouksen. Kaupan arvo on noin 1,05 miljardia Sveitsin frangia eli runsaat miljardi euroa.
Adventin eurooppalainen tytäryhtiö ZI Zenith maksaa u-bloxin osakkeista 135 frangia kappaleelta, mikä vastaa 53 prosentin preemiota yhtiön viimeisen puolen vuoden keskikurssiin nähden. Kaupan toteutumisen jälkeen u-bloxin osakkeet aiotaan poistaa SIX Swiss Exchangen listalta.
u-blox tunnetaan erityisesti GNSS-paikannuspiireistään, jotka mahdollistavat senttimetriluokan tarkkuuden RTK- ja PPP-teknologioiden avulla. Sen tuotteita hyödynnetään laajasti muun muassa autoissa, teollisuuden automaatiossa, robotiikassa ja esineiden internetissä (IoT). Yhtiö kilpailee samoilla markkinoilla mm. Trimblen, Hexagonin ja Broadcomin kanssa.
”u-blox on korkean suorituskyvyn paikannus- ja lyhyen kantaman viestintäteknologioiden edelläkävijä. Näemme valtavan mahdollisuuden vauhdittaa sen kasvua ja globaalia laajentumista,” sanoi Adventin kumppani Ronald Ayles.
u-bloxin hallitus ja johto tukevat yksimielisesti järjestelyä ja pitävät tarjottua hintaa reiluna. Myös yhtiön suurin yksittäinen omistaja, SEO Master Fund (9 %), on sitoutunut myymään osuutensa. Kaupan odotetaan toteutuvan seuraavan puolen vuoden aikana, kun viranomaishyväksynnät on saatu.