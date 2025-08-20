MIT:n eli Massachusetts Institute of Technologyn tutkijat ovat kehittäneet uudenlaisen muotoaan muuttavan meta-antennin, joka pystyy vaihtamaan taajuusaluetta venyttämällä, puristamalla tai taivuttamalla sen rakennetta. Toisin kuin perinteiset antennit, jotka suunnitellaan tarkasti toimimaan yhdellä taajuusalueella mahdollisimman tehokkaasti, tämä meta-antenni tarjoaa joustavuutta ja monikäyttöisyyttä.
Perinteiset, dedikoidut antennit – kuten puhelimissa tai satelliittijärjestelmissä käytettävät – optimoidaan tarkasti. Ne tarjoavat korkean hyötysuhteen ja vakaat ominaisuudet, mutta vain tietyllä taajuusalueella. Jos laite tarvitsee useita taajuuksia, se vaatii usein useita erillisiä antenneja.
Meta-antenni haastaa tämän lähtökohdan. Muotoaan muuttamalla se voi siirtää omaa resonanssitaajuuttaan ja toimia eri taajuuksilla ilman erillisiä rakenteita. Samalla antennin taajuuden muutoksia voidaan hyödyntää anturina esimerkiksi hengityksen seuraamisessa, liikkeen tunnistuksessa tai älykkäissä tekstiileissä.
MIT:n tutkijoiden prototyypeissä antennin taajuus siirtyi noin 2,6 prosenttia pelkällä mekaanisella muodonmuutoksella. Lisäksi rakenteet kestivät yli 10 000 puristus–venytys -sykliä, mikä tekee niistä lupaavia jokapäiväisiin sovelluksiin, kuten kuulokkeisiin tai vaikkapa älyverhoihin.
Vaikka suorituskyky ei vielä yllä huippuunsa verrattuna tarkasti suunniteltuihin, dedikoituihin antenneihin, meta-antenni avaa uuden suunnittelusuunnan: sen etu on joustavuus ja monikäyttöisyys, joka voi vähentää erillisten antennien tarvetta ja mahdollistaa kokonaan uusia käyttökohteita.