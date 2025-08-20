Espoolainen kvanttialgoritmeihin keskittyvä startup QMill vahvistaa hallitustaan kahdella tunnetulla nimellä. Yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi on nimitetty Antti Vasara ja uudeksi hallituksen jäseneksi Pekka Lundmark. Molemmat myös sijoittavat yhtiöön.

Kuituoperaattori Valoo varoittaa halpakaupoista ostetuista verkkolaitteista: ne voivat vaarantaa koko kotiverkon tietoturvan. Yhä useammin ulkomaisista verkkokaupoista hankitut reitittimet, digiboksit ja valvontakamerat osoittautuvat ongelmallisiksi. Pahimmillaan internetyhteys joudutaan katkaisemaan, jos laite saastuu ja alkaa osallistua kyberrikollisten hyökkäyksiin.

MIT:n eli Massachusetts Institute of Technologyn tutkijat ovat kehittäneet uudenlaisen muotoaan muuttavan meta-antennin, joka pystyy vaihtamaan taajuusaluetta venyttämällä, puristamalla tai taivuttamalla sen rakennetta. Toisin kuin perinteiset antennit, jotka suunnitellaan tarkasti toimimaan yhdellä taajuusalueella mahdollisimman tehokkaasti, tämä meta-antenni tarjoaa joustavuutta ja monikäyttöisyyttä.

Ensimmäiset kuluttajille suunnatut satelliittipuhelut onnistuvat jo ensi vuonna tavallisilla älypuhelimilla Yhdysvalloissa. Taustalla on amerikkalainen AST SpaceMobile, joka rakentaa maailman ensimmäistä avaruudessa toimivaa matkapuhelinverkkoa.

Amazon Web Services (AWS) on julkistanut Kiron, uuden tekoälyavusteisen koodieditorin, jonka tarkoitus on viedä AI-kehitys prototyypeistä tuotantoon. Kiro eroaa monista muista tekoälyapureista siinä, että se ei tyydy pelkkään “promptaa ja koodaa” -malliin, vaan ohjaa kehittäjää suunnitelmallisempaan ja dokumentoidumpaan prosessiin.

Intel on laajentanut Engineered for Intel Evo Laptop Accessories -ohjelmaansa, joka varmistaa oheislaitteiden saumattoman toimivuuden Evo-läppäreiden kanssa. Ohjelma tunnetaan siitä, että se sertifioi esimerkiksi telakointiasemat ja näytöt tiukkojen suorituskyky- ja käytettävyyskriteerien mukaan. Nyt sama laatuleima on ensimmäistä kertaa laajennettu myös Bluetooth-lisälaitteisiin, kuten hiiriin ja näppäimistöihin.

Microsoftin 365 Copilotista paljastui kesällä vakava EchoLeak-haavoittuvuus, mutta yhtiö on jo paikannut sen. Kyseessä oli niin sanottu zero-click-tyyppinen hyökkäys, joka mahdollisti yritysten arkaluontoisen tiedon vuotamisen ilman käyttäjän minkäänlaista toimintaa.

Tietoturvayritys Arctic Wolfin tuoreen Cyber Insurance Outlook 2025 -raportin mukaan vain alle puolet yrityksistä on hankkinut kybervakuutuksen, vaikka kyberhyökkäysten määrä ja niistä aiheutuvat kustannukset kasvavat jatkuvasti. Raportin perusteella vain 47 prosentilla yrityksistä on kybervakuutus.

Espanjan hallituksen päätös antaa kiinalaiselle Huaweille 12,3 miljoonan euron arvoinen sopimus maan salakuuntelujärjestelmän ylläpidosta on herättänyt laajaa hämmennystä ja huolta sekä kotimaassa että liittolaisten keskuudessa. Päätöksen kohteena on SITEL-järjestelmä (Sistema Integrado de Interceptación de Telecomunicaciones), johon poliisi ja tiedusteluviranomaiset tallentavat vakaviin rikoksiin, terrorismiin ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyviä viestintätietoja.

Yhdysvaltain kännykkämarkkinoilla nähtiin vuoden 2025 toisella neljänneksellä selvä käänne, kun HMD:n puhelinmyynti sukelsi 41 prosenttia vuodentakaisesta. Yhtiö ilmoitti vetäytyvänsä Yhdysvaltain markkinoilta kokonaan, mikä jättää sen hallussa olleen edullisten älypuhelinten segmentin muiden valmistajien vallattavaksi.

Sveitsiläinen paikannusteknologian yhtiö u-blox Holding AG on hyväksynyt yhdysvaltalaisen pääomasijoittajan Advent Internationalin ostotarjouksen. Kaupan arvo on noin 1,05 miljardia Sveitsin frangia eli runsaat miljardi euroa.

Uuden Berg Insightin raportin mukaan solupohjainen IoT kasvaa vauhdilla – vuoden 2024 lopussa maailmassa oli jo 3,8 miljardia IoT-yhteyttä. Tämä tarkoittaa 14 prosentin kasvua edellisvuoteen verrattuna.

MVG eli Microwave Vision Group on yhdessä Anritsun kanssa esitellyt testausratkaisun, joka mahdollistaa mobiili- ja IoT-laitteiden satelliittiyhteyksien Over-The-Air (OTA) -testauksen laboratoriossa. Yhteistyössä MVG:n OTA-mittausjärjestelmät on integroitu Anritsun Radio Communication Analyzer MT8821C -analysaattoriin, jolloin voidaan emuloida 3GPP-standardien mukaisia Non-Terrestrial Network (NTN) -olosuhteita.

SK hynix on noussut maailman suurimmaksi DRAM-valmistajaksi, päättäen Samsungin yli kolme vuosikymmentä jatkuneen valtakauden. Markkinatutkimuksen mukaan yhtiön markkinaosuus nousi vuoden ensimmäisellä puoliskolla 36,3 prosenttiin, samalla kun Samsungin osuus putosi 41,5 prosentista 32,7 prosenttiin.

Python on hallinnut TIOBE-indeksiä jo pitkään, mutta elokuussa 2025 sen suosio nousi jälleen uudelle tasolle. Kielen osuus ohjelmointimaailmassa on nyt ennätykselliset 26,1 %, mikä on suurin yksittäisen kielen saavuttama osuus koko indeksin historiassa.

Aurinkoenergian tutkimuksessa on otettu merkittävä askel eteenpäin. Yhdysvalloissa Rochesterin yliopiston tutkijat ovat kehittäneet uudenlaisen aurinkolämpösähkögeneraattorin, joka tuottaa sähköä huomattavasti aiempaa tehokkaammin. Laitteen hyötysuhde on noin viisitoista kertaa parempi kuin nykyisten vastaavien laitteiden, mikä nostaa sen aivan uudelle tasolle.

Google on julkaissut uuden Gemma 3 270M -tekoälymallin, joka tuo generatiivisen tekoälyn suoraan taskuun – ja vieläpä energiatehokkaammin kuin koskaan. Malli on vain 270 miljoonan parametrin kokoinen ja optimoitu erityisesti paikalliseen ajoon pienissä laitteissa, kuten älypuhelimissa, tableteissa ja jopa yksinkertaisissa yksikorttitietokoneissa.

Digitaalinen radio etenee vauhdilla Euroopassa ja muualla maailmassa. Tuore esimerkki tästä on Belgian Flanderin ja Brysselin uusi DAB+ -lähetysverkko, jonka toteutti Rohde & Schwarz Cellnex Broadcast Partnersille ennätysajassa – alle kahdeksassa viikossa.

Amerikkalainen puolijohdevalmistaja GlobalFoundries on saanut päätökseen MIPSin oston. MIPS tunnetaan takavuosien RISC-prosessoreistaan, mutta yhtiö on viime vuosina uudistanut strategiansa avoimen RISC-V-arkkitehtuurin ympärille ja rakentanut sen varaan uusia tekoäly- ja reunalaskentaratkaisuja.

Yhdysvalloissa North Carolina State -yliopiston tutkijat ovat kehittäneet uudenlaisen spektrometrin, joka on vain muutaman neliömillimetrin kokoinen – pienempi kuin useimmat kameramoduulit älypuhelimissa. Laite perustuu orgaaniseen tandem-fotodetektoriin, jonka spektrivaste voidaan säätää alle voltin jännitteellä ilman perinteisiä optisia hajoittimia tai suodattimia.