Kuituoperaattori Valoo varoittaa halpakaupoista ostetuista verkkolaitteista: ne voivat vaarantaa koko kotiverkon tietoturvan. Yhä useammin ulkomaisista verkkokaupoista hankitut reitittimet, digiboksit ja valvontakamerat osoittautuvat ongelmallisiksi. Pahimmillaan internetyhteys joudutaan katkaisemaan, jos laite saastuu ja alkaa osallistua kyberrikollisten hyökkäyksiin.
Valoon ISP-osaston järjestelmäasiantuntija Kim Heikkisen mukaan tilanne toistuu usein. - Seuraamme jatkuvasti verkkojamme epätavallisen liikenteen varalta, ja liian usein syyllinen löytyy ulkomaisesta halpakaupasta hankitusta laitteesta, hän kertoo.
Erityisen vaarallisia ovat reitittimet, sillä ne toimivat porttina koko kotiverkkoon. Kyberrikolliset käyttävät suojaamattomia laitteita esimerkiksi palvelunestohyökkäyksiin. Suomessa nähtiin syksyllä 2024 laaja hyökkäys, joka häiritsi Nordean toimintaa yli kuukauden ajan.
- Jos gigabitin netistäsi puolet menee rikollisten hyökkäyksiin, se on aika hölmöä, Heikkinen sanoo.
Myös asiantuntijat muistuttavat, ettei ongelma rajoitu vain kiinalaisiin verkkokauppoihin. Etteplanin myyntijohtaja Antti Tolvanen huomauttaa, että halpoja ja suojaamattomia laitteita voi päätyä markkinoille monenlaisten nettikanavien kautta, myös Euroopasta käsin.
- RED 3(3)def -direktiivin uudet vaatimukset pyrkivät parantamaan tilannetta, mutta esimerkiksi kiinalaiset toimijat eivät välitä EU:n säännöksistä. Silti tärkein ohje on yksinkertainen: hanki verkkolaite uskottavalta EU/ETA-toimijalta, esimerkiksi operaattorilta, Tolvanen sanoo.
Jos verkkokaupan kautta tilattu laite ei täytä säädöksiä, radiolain mukaan vastuu on lähtökohtaisesti myyjällä. Käyttäjälle ei ole säädetty rangaistuksia laitteen käytöstä, mutta hän voi silti menettää nettiyhteytensä, jos operaattori joutuu sulkemaan sen.
– Emme tee tätä kiusallamme, vaan asiakkaan eduksi. Yhteys avataan, kun laite on turvassa, Kim Heikkinen sanoo.
Valoo muistuttaa, että turvallinen vaihtoehto on tilata reititin suoraan operaattorilta. - Meidän toimittamamme laitteet ovat moderneja, automaattisesti päivittyviä ja valvottuja. En ymmärrä, miksi kukaan riskeeraisi kotinsa turvallisuutta muutaman kympin säästön vuoksi, Heikkinen painottaa.