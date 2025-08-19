Tietoturvayritys Arctic Wolfin tuoreen Cyber Insurance Outlook 2025 -raportin mukaan vain alle puolet yrityksistä on hankkinut kybervakuutuksen, vaikka kyberhyökkäysten määrä ja niistä aiheutuvat kustannukset kasvavat jatkuvasti. Raportin perusteella vain 47 prosentilla yrityksistä on kybervakuutus.
Euroopassa (erityisesti DACH-alueella) vakuutusten käyttö on yleisempää kuin Pohjois-Amerikassa, mutta kokonaisuudessaan markkina on vasta kypsymässä. Kybervakuutusten käyttö näkyy jo selvästi korvaustilastoissa. Vain 12 prosenttia vakuutetuista yrityksistä teki viimeisen vuoden aikana korvausvaatimuksen, mutta keskimääräinen vaatimus oli suuri, noin 205 000 dollaria eli lähes 190 000 euroa.
Korvauksia hakevista yrityksistä kaksi kolmesta joutui maksamaan korotettuja vakuutusmaksuja seuraavalla kaudella. Vakuutusalan toimijoista seitsemän kymmenestä arvioi, että korvausvaatimusten määrä kasvaa lähivuoden aikana, ja lähes yhtä moni uskoo vakuutusmaksujen nousevan samalla.
Raportin mukaan ransomware pysyy edelleen vakavimpana uhkana. Keskimääräinen lunnasvaatimus on noussut jo 600 000 dollariin, ja lähes viidennes vakuutetuista kertoi joutuneensa kiristyshyökkäyksen kohteeksi. Samanaikaisesti tekoäly ja suuret kielimallit nousivat ensi kertaa yritysten ja vakuutusyhtiöiden tärkeimmäksi huolenaiheeksi. Rikolliset hyödyntävät tekoälyä muun muassa kohdennetun tietojenkalastelun tehostamiseen ja haavoittuvuuksien nopeaan tunnistamiseen, mikä lisää onnistuneiden hyökkäysten riskiä.
Vakuutusyhtiöt edellyttävät yhä useammin teknisiä suojauksia, kuten sähköpostiturvaa, verkon suojausta, varmuuskopiointia sekä monivaiheista tunnistautumista ennen vakuutuksen myöntämistä. Monille yrityksille haasteena on kuitenkin epävarmuus siitä, mitä vakuutus todella kattaa. Yleisimpiä korvausten hylkäyssyitä ovat tilanteet, joissa tapaus ei kuulu vakuutusehtoihin tai vakuutussumma ei riitä vahinkojen kattamiseen. Tämä on omiaan rapauttamaan yritysten luottamusta vakuutuksiin.