Espoolainen kvanttialgoritmeihin keskittyvä startup QMill vahvistaa hallitustaan kahdella tunnetulla nimellä. Yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi on nimitetty Antti Vasara ja uudeksi hallituksen jäseneksi Pekka Lundmark. Molemmat myös sijoittavat yhtiöön.
Vasara on toiminut kymmenen vuotta VTT:n toimitusjohtajana ja hänellä on pitkä kokemus teknologiasta, innovaatiopolitiikasta ja kansainvälisistä asiantuntijatehtävistä. Viime viikolla Suomen ulkoministeri nimesi hänet kansainvälisten teknologiakysymysten erityisedustajaksi.
Lundmark puolestaan tuo hallitukseen yli kahden vuosikymmenen johtajakokemuksen viestintäteknologiasta, energiasta ja valmistavasta teollisuudesta. Hän toimi viimeksi Nokian toimitusjohtajana.
- QMill keskittyy jo lähitulevaisuudessa hyödynnettävien kvanttialgoritmien kehittämiseen, mikä tarjoaa kiehtovia mahdollisuuksia useille toimialoille”, Lundmark sanoo.
QMillin toimitusjohtaja ja perustaja Hannu Kauppinen kuvaa nimityksiä merkittäväksi askeleeksi yhtiön kasvussa. - He tuovat strategista näkemystä ja kokemusta, mikä auttaa syventämään kansainvälistä yhteistyötämme.
Vuonna 2024 perustettu QMill on jo kerännyt viiden miljoonan euron rahoituksen ja saanut Business Finlandin tuen. Yhtiö kehittää kvanttitietokoneille suunnattuja algoritmeja, jotka lupaavat merkittäviä nopeusetuja verrattuna nykyisiin supertietokoneisiin.