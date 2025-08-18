Uuden Berg Insightin raportin mukaan solupohjainen IoT kasvaa vauhdilla – vuoden 2024 lopussa maailmassa oli jo 3,8 miljardia IoT-yhteyttä. Tämä tarkoittaa 14 prosentin kasvua edellisvuoteen verrattuna.
IoT-yhteyksistä saadut globaalit liikevaihdot nousivat 12 prosenttia ja ylsivät 14,2 miljardiin euroon vuonna 2024. Keskimääräinen kuukausittainen tuotto asiakasta kohden (ARPU) kuitenkin laski viidellä prosentilla ja oli enää 0,33 euroa. Vaikka IoT on strategisesti tärkeä ala, sen osuus suurten operaattoriryhmien kokonaistuloista jää edelleen suhteellisen pieneksi, 1–4 prosentin välille.
Kiinan osuus markkinasta on ylivoimainen. China Mobile hallitsi yksin 1,42 miljardilla yhteydellä vuoden 2024 lopussa. Toiseksi ja kolmanneksi sijoittuivat China Telecom (628 miljoonaa) ja China Unicom (625 miljoonaa).
Kymmenen suurinta operaattoria hallitsi yhteensä 86 prosenttia kaikista maailman IoT-yhteyksistä. Länsimaiden suurin IoT-operaattori on Vodafone 204 miljoonalla yhteydellä, sijalla neljä globaalisti. Sitä seuraavat AT&T (143 M), Deutsche Telekom ja Verizon (56–60 M kumpikin). Top 10 -listan täydentävät KDDI (49 M), Telefónica (45 M) ja Orange (37 M).
Operaattoreiden lisäksi tärkeä rooli on IoT-hallintapalveluita tarjoavilla yrityksillä, jotka toimivat usein virtuaalisina operaattoreina (MVNO). Niiden yhteenlaskettu hallintakanta oli yli 200 miljoonaa IoT-yhteyttä ja liikevaihto noin 1,8 miljardia euroa vuonna 2024. Tunnettuja toimijoita ovat esimerkiksi Wireless Logic, KORE, 1NCE, Eseye, Soracom ja Tata Communications.
Vuoteen 2029 mennessä solupohjaisten IoT-yhteyksien määrä on ennusteen mukaan nousemassa 6,4 miljardiin. Samaan aikaan liikevaihto kasvaa 22,4 miljardiin euroon, vaikka yksittäisen yhteyden tuotto jatkaakin laskuaan.