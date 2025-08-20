Ensimmäiset kuluttajille suunnatut satelliittipuhelut onnistuvat jo ensi vuonna tavallisilla älypuhelimilla Yhdysvalloissa. Taustalla on amerikkalainen AST SpaceMobile, joka rakentaa maailman ensimmäistä avaruudessa toimivaa matkapuhelinverkkoa.
Yhtiöllä on tällä hetkellä kuusi satelliittia kiertoradalla, joista viisi on täysin toimivia ja yksi toimii testikäytössä. Tarkoitus on skaalata toimintaa nopeasti: 2025–2026 aikana avaruuteen on määrä laukaista 45–60 satelliittia, keskimäärin kerran kuukaudessa. Satelliittien määrä ratkaisee, kuinka laajaa ja katkeamatonta palvelua voidaan tarjota.
Ensimmäinen kaupallinen palvelu käynnistyy Yhdysvalloissa vuoden 2025 lopulla. Euroopassa, Japanissa ja Kanadassa palvelun odotetaan alkavan vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä. Yhtiö ei rakenna omaa maanpäällistä verkkoa, vaan toimii yhdessä suurten operaattorien, kuten AT&T:n, Vodafonen ja Telefonican kanssa.
Teknologian taustalla on 3GPP:n Release 17 -standardi, joka tuo satelliittituet suoraan 5G-puhelimiin. Se tarkoittaa, että erillisiä satelliittipuhelimia ei tarvita – tavallinen kännykkä riittää.
Aluksi yhteydet voivat olla paikoin pätkiä ja viiveet tuntuvia erityisesti puheluiden aikana, mutta kehityksen odotetaan olevan nopeaa satelliittimäärän kasvaessa. Analyytikot uskovat, että vuoteen 2030 mennessä satelliittipuhelimia käyttäviä asiakkaita on jo yli 100 miljoonaa.