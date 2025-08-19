Yhdysvaltain kännykkämarkkinoilla nähtiin vuoden 2025 toisella neljänneksellä selvä käänne, kun HMD:n puhelinmyynti sukelsi 41 prosenttia vuodentakaisesta. Yhtiö ilmoitti vetäytyvänsä Yhdysvaltain markkinoilta kokonaan, mikä jättää sen hallussa olleen edullisten älypuhelinten segmentin muiden valmistajien vallattavaksi.
Counterpoint Researchin mukaan HMD:n poistuminen avaa mahdollisuuden erityisesti Motorolalle ja TCL:lle, jotka ovat vahvimmin asemoituneet täyttämään HMD:n jättämän tyhjiön edullisemman pään puhelimissa.
Samaan aikaan koko markkina kasvoi 9 prosenttia vuoden takaisesta. Apple ja Samsung hyötyivät operaattorien voimakkaista kampanjoista. Apple kasvatti myyntiään 10 prosenttia ennen kaikkea iPhone 16e:n vauhdiottamana. Samsung onnistui kasvattamaan lukujaan 16 prosenttia. Erityisesti ohut S25 Edge -malli houkutti jenkkejä.
Operaattorit AT&T, T-Mobile ja Verizon kasvattivat myyntiään 12-20 prosenttia, mikä nosti koko markkinan liikevaihdon 11 prosenttia 17,5 miljardiin dollariin. Keskimäärin amerikkalaisen ostama älypuhelin maksoi keväällä 647 dollaria.
HMD:n poistuminen merkitsee sitä, että Yhdysvaltain matkapuhelinmarkkinoiden halpa- ja keskihintasegmentissä on nyt avoin valtataistelu.