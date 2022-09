Sveitsiläinen virran mittausratkaisuista tunnettu LEM on esitellyt TEMAG4G-moduulin, joka on yhtiön ensimmäinen kulussa oleviin juniin tarkoitettu plug-and-play-tyyppinen energianmittausratkaisu. TEMA4G sisältää integroidun EM4TII+ -energiamittarin ja teollisuusmodeemin, joka tarjoaa 4G- ja GPS-liitettävyyden ja webbikäyttöliittymä mahdollistaa käyttäjille pääsyn reaaliaikaisiin energiatietoihin.

Backblaze on amerikkalainen datan tallennuspalveluja tarjoava yritys. Vuonna 2019 se alkoi siirtyä käyttämään SSD-levyjä ja on nyt kaksi kertaa julkistanut dataa eri tekniikoiden luotettavuudesta. Tulokset ovat selviä: SSD on luotettavampi tallennustekniikka.

Kamerakennoistaan tunnettu onsemi kertoo kehittäneensä mukautetun huippuluokan CMOS-kennon ARRI:n ALEXA 35 -kameralle. Kamera käyttää onsemin ALEV 4 Super 35 4,6K CMOS -kuvakennoa, joka tuottaa 4608 x 3164 pikselin (14,6 megapikselin) resoluution.

Ilmarajapinnan mittausten (OTA, Over-The-Air) käyttöönotto 5G-piirisarjojen ja päätelaitteiden validoinnissa tuo lukuisia uusia haasteita säännösten asettamien vaatimusten täyttämiselle ja halutun mittaustarkkuuden saavuttamiselle. Tässä artikkelissa esitellään joitakin 5G-NR-radiorajapinnan OTA-testauksen päähaasteita sekä uusia menetelmiä, jotka on kehitetty testaushaasteiden voittamiseksi. Uudet testausratkaisut auttavat nopeuttamaan laitteiden markkinoille tuomista, alentamaan testauskustannuksia ja antamaan yrityksille kilpailuetua langattoman viestinnän uudella rintamalla.

Maanantaina tuli kuluneeksi 10 vuotta siitä, kun Apple esitteli iPhone 5 -puhelimen myötä uuden Lightning-liittimen. Sen korvaamisesta C-tyypin USB:llä on puhuttu paljon ja jo useamman vuoden ajan, mutta ainakin tuore iPhone 14 turvaa vielä vanhaan liittimeen.

Okmetic on lanseerannut uuden vaativia RF-suotimia varten räätälöidyn Engineered Ultra High Resistivity -piikiekon. Kiekko täydentää yhtiön korkearesistiivistä RFSi-tuoteperhettä (Radio Frequency Silicon), jonka kiekot tarjoavat erinomaisen alustan erilaisille RF-sovelluksille kuten matkapuhelimissa käytettäville BAW- ja TF-SAW -suotimille.

Tietoturvayritys Check Point Software on esitellyt uuden ratkaisu- ja palvelukokonaisuuden, jonka lähtökohtana on tietoturvapoikkeamien ennaltaehkäisy. Kolmesta eri ratkaisuista koostuvan Horizon-alustan tavoitteena on estää hyökkäykset ennen kuin ne ehtivät aiheuttaa vahinkoa.

Japanilainen Cosel on lanseerannut kolme uutta DIN-kiskoteholähdettä teollisuussovelluksiin. Uusi WDA-sarja tuo kolme tehotasoa laajalla 85-264 voltin jännitealueella ja korkealla hyötysuhteella moniin sovelluksiin.

Western Digital on julkistanut nykyisin omistamansa Sandisk-brändin kautta Nintendo Switchille ja erityisesti suositulle Fortnite-pelaajille räätälöidyn microSD-muistikortin. Lisävetoa kortille haetaan sillä, että kortin mukana saa Fortnite-virtuaaliesineen.

Harvardin yliopiston materiaalitieteiden laitoksella on kehitetty kiinteä litiumakku, joka mahdollistaa auton akuston lataamisen nykyisiä akkuja nopeammin ja turvallisemmin. Tekniikan tuominen markkinoille vie aikaa 3-5 vuotta, sen kehittäjät lupaavat.