OnePlus 11 on paluu juurille

OnePlus julkisti tänään uuden lippulaivapuhelimensa. Nimi on pelkistetysti OnePlus 11 eli Pro-liite puuttuu, mutta kyse on uusinta rautaa sisältä premium-mallista. Samalla uutuus on hyvällä tavalla paluu OnePlussan juurille parin vuoden hapuilun jälkeen.

Hapuilulla tarkoitetaan fuusioitumista emoyhtiö OPPOon, käyttöliittymän kanssa soutamista, merkin suosittujen suunnitteluratkaisujen kanssa huopaamista ja ylipäätään toimintaa, jossa oma identiteetti näyttää olleen jossei hukassa, niin ainakin hakusessa.

OnePlus 11:n kohdalla on sanottava, että onneksi oma identiteetti näyttää löytyneen taas. Uutuus on äärettömän nopea, näyttö on entiseen tapaan erinomainen, Hasselblad-yhteistyötä viedään kameroissa pidemmälle ja merkin tavaramerkit eli alert slider -liukusäädin ja huippunopea lataus ovat mukana. Alla näistä kaikista hieman enemmän.

Rauta on erinomaista. Prosessori on uusin Snapdragon 8 Gen 2 -järjestelmäpiiri, joka on tämän hetken tehokkain Android-alusta (Samsungin S23-laitteissa käytetään tosin räätälöityä versiota piirisarjasta). RAM-muisti on LPDDR5X-tyyppiä, mikä on 33 prosenttia aiempaa nopeampi ja kuluttaa viidenneksen vähemmän virtaa. OnePlussan kehittämä RAM Vita -tekniikka osaa ajaa enemmän sovelluksia taustalla (jopa 44) ja lisäksi RAM-resursseja allokoidaan tekoälyn avulla. Massamuisti on puolestaan UFS 4.0 -tyyppiä, joten esimerkiksi datanluku onnistuu kaksi kertaa aiempaa nopeammin.

Tämä näkyy sekä käytössä että testeissä. Puhelin on äärimmäisen sujuva, eikä nikottele missään vaiheessa. Geekbench-testissä se saa lukemat 1134 (single-core) ja 4670 (multi-core). Luvut ovat paremmat kuin vuodentakaiset 10 Pro-mallin, tai Googlen Pixel 7 Pron tai Samsungin Galaxy S22 Ultra noteeraukset. Kyse on yhdestä tehokkaimmista Android-puhelimista koskaan.

Näyttö on 6,7-tuumainen. 1440p-resoluutio ja 120 hertsin päivitysnopeus tekevät siitä sujuvan ja erittäin tarkan. Ruutu kelpaa hyvin elokuvankin katseluun. OnePlus 11 5G on yksi ensimmäisistä Android-älypuhelimista, joissa on mukana kirkkaat ja tarkat värit tuova Dolby Vision -tekniikka. Myös äänentoisto onnistuu Dolby Atmos -tuella.

Kamera on saanut etukäteenkin paljon huomiota. Pääkenno on Sonyn 50 megapikselin IMX890 ja ultralaajakenno on 48 megapikselin kenno, joka kuvaa 115 asteen laajakulmalla. Kenno tarkentaa 3,5 sentin päähän, joten myös laadukkaat makrokuvat onnistuvat. Molempia kennovalintoja on moitittu, koska pääkenno ei ole Sonyn uusin 1-tuumainen ja toisaalta ultralaajakulman ala on kutistettu aiemmasta 150 asteesta.

Kolmas kamera on 32 megapikselin telekenno IMX709. Siinä hyödynnetään Hasselbladin osaamista, sillä telekennolla voi ottaa muotokuvia kahdella eli suurennoksella. Tämä ratkaisu on erittäin toimiva. OnePlus hehkuttaa, että Hasselblad Portrait Mode -muotokuvatila auttaa käyttäjiä ottamaan kuvia helposti lähes digijärkkärin kaltaisella syvyysseurannalla, luonnollisilla bokeh- ja valonheijastustehosteilla. Muotokuvalinssi simuloi Hasselbladin muotokuvaamiseen tarkoitettuja 30 mm:n ja 65 mm:n XCD-linssejä.

Kuvien laatua parantaa esimerkiksi uusi 13-kanavainen anturi, joka mittaa sekä valoa että värejä. Anturin avulla kuvien valkotasapaino näyttää paranevan. Kameran osalta laajempi testi on kesken ja sen tuloksia kerromme myöhemmin.

SuperVOOC-pikalataus on mielenkiintoinen osa OnePlus 11:n suunnitteluratkaisua. Vuodentakaiseen 10 Pro -malliin verrattuna teho on kasvanut, mutta samalla syksyllä julkistetun 10T-mallin 150 watin tehosta on tultu alaspäin. 100 watin teholla 5000 milliampeeritunnin akku täyttyy nollasta sataan 25 minuutissa.

OnePlus kertoo parhaillaan tekevänsä pitkän aikavälin testejä siitä, miten latausteho vaikuttaa akun käyttöikään. Tehon jatkuva kasvattaminen - galliumnitridi-transistoreilla onnistuu jopa 300 watin syöttäminen ilman tuuletinta - ikäännyttää akustoa ja kun puhelinten ostosykli pitenee, valmistajan on otettava myös akun kestävyys huomioon. Ratkaisun 100-wattisesta latauksesta täytyy perustua tähän, vaikka OnePlus onkin kertomassa akkutestinsä tuloksia vasta myöhemmin.

Suorituskykynsä puolesta OnePlus 11 on jonkinlainen paluu yhtiön juurille. ”Lippulaivojen tappaja”, joka tuo huippuominaisuudet edullisempaan hintaan. Tämä ei tietenkään enää pidä paikkaansa. 8 + 128 gigatavun versiona hinta on 879 euroa ja 16 + 256 gigatavun versiona 949 euroa. Ennakkotilaajille viikon kestävässä kampanjassa on tarjolla 179 euron arvoiset OnePlus Buds Pro 2 -kuulokkeet.

Monen muun valmistajan huippumalliin verrattuna ostaja säästää satasia, mutta halvaksi hintaa ei enää voi sanoa. Tämä johtuu pitkälti käytetyistä komponenteista, joita ei halvalla voi saada.