RISC-V voi ajaa jo autojen kriittisiä prosesseja

Berkeleyn yliopistossa kehitetty avoin RISC-V-prosessoriarkkitehtuuri on saavuttanut nopeasti suosiota erityisesti sulautetuissa sovelluksissa. Arkkitehtuurin joustavuus ja avoimuus näkyvät siinä, että se taipuu yhä monipuolisimpiin sovelluksiin. Nyt vuorossa on jo autojen kriittiset turvallisuusprosessit.

Saksalaisen Fraunhofer-instituutin mikroelektroniikan ryhmä on saanut RISC-V-pohjaiselle AIRISC-SAFETY -suunnittelulleen ajoneuvojen ASIL-D-sertifioinnin TÜV SGS:ltä. Tämä tarkoittaa, että prosessori tukee ISO 26262 -standardia ja asiakkaat saavat turvaelementin suoraan käyttöönsä manuaaleineen.

Fraunhoferin ALBACOPTER-projektissa kehitetty AIRISC on suunniteltu varmistamaan tietoliikennerajapintojen valvonta ja yhteyden toiminta autonomisesta drone-lennokista väyläverkkoon. Lisäksi prosessoria täydennettiin lukuisilla toiminnoilla, jotka varmistavat toiminnallisen turvallisuuden ja siten kriittisen valvontajärjestelmän häiriöttömän toiminnan.

Tällaisia vaatimuksia ovat laskentaytimien redundantti suunnittelu, muistiyhteyksien suojaus virheenkorjauskoodeilla (ECC) ja vahti ohjelmiston suorittamisen valvontaan. Erityisesti kehitetty HAL-laitteistokerros (hardware abstraction layer) kapseloi laitteistoalustan toiminnallisuuden ja tuo sen sovelluksen saataville järjestelmätoimintona.

Turvallisuuskriittisissä sovelluksissa häiriötön toiminta on äärimmäisen tärkeää, erityisesti mikro-ohjaimissa. Lain mukaan tai auto-, terveys- tai tuotantoteollisuuden yrityksissä ohjauselementeille on korkeat vaatimukset, jotka on todistettava sertifioinnilla.

Uuden mikro-ohjaimen avulla esimerkiksi autonomisen drone-lennokin lentoasentoa voitiin ohjata vikasietoisesti. Muita sovelluksia, joille turvallisuusstandardit ovat pakollisia ja joita AIRISC-SAFETY voi toiminnallaan tukea, ovat ajoneuvojen LiDAR-pohjaiset ohjaus- ja tietojenkäsittelyn yksiköt, kriittisten infrastruktuurien sovellukset sekä terveydenhuolto.