Varkauden insinööriopiskelijoita on vuosikymmeniä kutsuttu watolööreiksi. Nimitys kantaa yhä ylpeänä Walter Ahlströmin teknillisen koulun perintöä. Varkaudessa juhlistetaan tekniikan koulutuksen 90-vuotista taivalta perjantaina 3.10.2025.

Helvar on ostanut pitkäaikaisen kumppaninsa, HC Centerin, valaistuksenohjausliiketoiminnan Puolassa. Kaupan myötä perustettiin uusi yhtiö, Helvar Poland, joka vastaa jatkossa Helvarin koko älykkäiden valaistusratkaisujen valikoimasta Puolan markkinoilla.

Nokia on ilmoittanut suorittaneensa onnistuneen päästä päähän -testin Ultra Ethernet Transport -tekniikalla datakeskuskytkinperheensä yli. Yhteistyössä Keysight Technologiesin kanssa toteutettu koe vahvistaa, että Nokian 7220 IXR- ja 7250 IXR -kytkimet pystyvät vastaamaan tekoälyn ja suurteholaskennan (HPC) kasvaviin vaatimuksiin.

Google on esitellyt uuden tekoälypohjaisen suojauksen Google Driveen, jonka tavoitteena on pysäyttää kiristyshaittaohjelmat ennen kuin ne ehtivät vahingoittaa käyttäjän tai organisaation dataa. Kyseessä ei ole perinteinen virustorjuntaratkaisu, vaan täysin uudenlainen suojauskerros, joka katsoo ongelmaa eri näkökulmasta.

Piilaaksolainen Empower Semiconductor on julkistanut uuden Crescendo-piirinsä, joka tuo merkittävän läpimurron tekoäly- ja suurteholaskentaprosessorien tehonsyöttöön. Yhtiön mukaan kyseessä on alan nopein ja tarkin virtatoimitusratkaisu, joka reagoi 20 kertaa nopeammin kuin perinteiset ratkaisut.

Anritsu ja KDDI Research ovat onnistuneet ensimmäisinä maailmassa todentamaan, että moniytimisen optisen kuidun kuntoa voidaan valvoa päätepisteestä käsin.

Elektroniikkateollisuus on vuosikausia kehittänyt laitteita yhä energiatehokkaammiksi. Osin tämä on perustunut tiukempaan sääntelyyn, mutta myös kuluttajilta on tullut painetta. Parempi hyötysuhde merkitsee pienempiä sähkölaskuja ja vähemmän hukkaenergiaa. Nyt tämä kehitys on vähintään hidastumassa Valkoisen talon toimien takia.

Advanced Energy on julkaissut uuden SLE33SPD-sarjan USB-C-seinälaturit, jotka on suunniteltu erityisesti lääketieteellisiin ja teollisiin sovelluksiin. Uutuusmallit tarjoavat 33 watin tehotason ja erittäin matalan ≤0,075 W valmiustehon.

Omnivision on julkistanut uuden OV50R-kuva-anturin, joka lupaa huomattavasti paremman videokuvan haastavissa valaistusolosuhteissa. Uutuusanturin dynamiikka-alue on erityisen laaja.

Kiinalaisen SAIC-konsernin IM Motors -brändi on esitellyt uuden version IM LS6 -sähköautosta, jossa yhdistyy akku- ja polttomoottoritekniikka uudella tavalla. Tuloksena on yli 1500 kilometrin toimintamatka, joka saattaa mullistaa käsityksen sähköautojen käyttökelpoisuudesta pitkän matkan ajossa.

Dallasin Texasin yliopiston (UTD) tutkijoiden alkuvuodesta tekemä läpimurto litium-nikkelioksidi (LiNiO₂) -akkujen hajoamisen mekanismista on saanut vahvistusta uusista tutkimuksista. Useat kansainväliset ryhmät ovat sittemmin raportoineet samoista ilmiöistä ja esitelleet lisäkeinoja akun rakenteen vakauttamiseksi.

Imec ja australialainen Diraq ovat saavuttaneet merkittävän virstanpylvään kvanttilaskennan kehityksessä. Tutkijat onnistuivat valmistamaan piipohjaisia kvanttipistekubitteja teollisilla mikropiiriteknologioilla huoneenlämmössä, samoissa puhdastiloissa ja samoilla tuotantolinjoilla kuin tavallisia prosessoreita.

AMD on hakenut patenttia muistiteknologialle, joka voi ravistella koko datakeskusmarkkinaa. Yhtiön niin kutsuttu HB-DIMM (Hybrid Buffer DIMM) yhdistää uudenlaisen ohjaus- ja puskurirakenteen, joka nostaa DDR5-muistin suorituskyvyn ja kapasiteetin uudelle tasolle.

STMicroelectronicsin pitkäaikainen pääjohtaja Pasquale Pistorio on kuollut 89-vuotiaana. Hän oli yksi eurooppalaisen puolijohdeteollisuuden merkittävimmistä ja karismaattisimmista johtajista, jonka visionäärisyys nosti ST:n maailman kärkiyritysten joukkoon.

CHERRY XTRFY on esitellyt MX 10.1 Wireless -pelinäppäimistön, jonka teknisiin tietoihin kuuluu markkinoiden nopeimpiin lukeutuva 8000 Hz polling rate. Tämä tarkoittaa, että näppäimistö pystyy lähettämään painallustiedot tietokoneelle jopa 8000 kertaa sekunnissa eli 0,125 millisekunnin välein. Mutta kuinka paljon tällä on käytännön merkitystä pelaajalle?

Johns Hopkinsin yliopiston tutkijat ovat kehittäneet uuden valmistusmenetelmän, joka voi mullistaa mikroelektroniikan. Menetelmä mahdollistaa piirien kaivertamisen niin pienessä mittakaavassa, että ne ovat paljaalla silmällä näkymättömiä. Tavoitteena on valmistaa aiempaa pienempiä, nopeampia ja edullisempia mikrosiruja, joita tarvitaan lähes kaikissa moderneissa laitteissa älypuhelimista lentokoneisiin.

Kontron tuo korttitietokoneisiinsa uuden tason kyberturvaa yhteistyössä italialaisen Exeinin kanssa. Yhtiöt julkistivat strategisen kumppanuuden, jonka myötä Exeinin kehittämä ajonaikainen suojaus (runtime security) integroidaan KontronOS-käyttöjärjestelmään ja KontronAIShield-työkaluun. Tämä tekee Kontronin laitteista entistä vahvemmin suojattuja kyberuhkia vastaan – suoraan tehdasasennuksesta lähtien.

Taivuteltavista älypuhelimista on puhuttu jo vuosia seuraavana suurena trendinä, mutta todellisuudessa kyse on edelleen hyvin pienestä markkinasta. Euroopassa taittuvat puhelimet muodostavat Counterpoint Researchin mukaan vain noin kaksi prosenttia kaikesta myynnistä, ja kirjan lailla avautuvat mallit jäävät alle prosentin osuuteen. Käytännössä markkinaa hallitsevat kaksi valmistajaa: Samsung ja Honor.

Tampereen kupeessa Lempäälässä toimiva elektroniikan sopimusvalmistaja Xortec Oy on hankkinut uuden automaattisen lakkauslinjan vahvistaakseen tuotteidensa kestävyyttä ja toimintavarmuutta. Lakkaus suojaa elektroniikkakomponentteja kosteudelta, pölyltä ja kulutukselta, ja uusi linja mahdollistaa tasalaatuisemman ja tarkemmin rajatun suojauksen.

Euroopan unionin digimarkkina-asetus, DMA, on noussut jälleen otsikoihin Applen ja komission välisen kiistan myötä. Apple toimitti syyskuussa ensimmäisen virallisen vastauksensa EU:n julkiseen kuulemiseen ja toisti siinä vuosien varrella esittämänsä kritiikin. Yhtiön mielestä asetus ei toimi tarkoitetulla tavalla, vaan heikentää kuluttajakokemusta, jarruttaa uusien ominaisuuksien käyttöönottoa ja pakottaa yrityksen rakentamaan järjestelmiä, jotka eivät istu sen tekniseen filosofiaan.