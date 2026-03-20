Kuopiolainen LightningChart on julkaissut Dashtera-alustan, joka siirtää massiivisten datamäärien visualisoinnin selaimessa suoraan grafiikkasuorittimelle. Ratkaisun tavoitteena on mahdollistaa reaaliaikainen analyysi ilman perinteisten dashboard-työkalujen suorituskykyrajoitteita.
Dashtera on web-pohjainen no-code-alusta, jossa datan visualisointi tapahtuu GPU-kiihdytetysti selaimessa. Yrityksen mukaan järjestelmä pystyy käsittelemään jopa kymmeniä miljoonia datapisteitä dashboardia kohti millisekuntien viiveellä ilman datan harventamista.
Keskeinen ero perinteisiin analytiikkatyökaluihin on se, että data voidaan esittää täydessä resoluutiossa. Tyypillisesti suuret datamäärät joudutaan aggregoimaan tai downsamplaamaan suorituskyvyn takia, mikä voi peittää kriittisiä yksityiskohtia esimerkiksi tuotantoprosessien valvonnassa.
Merkittävä ominaisuus on myös se, että Dashteraa voidaan ajaa yrityksen omassa ympäristössä. Tällöin data ei siirry ulkopuolisiin pilvipalveluihin, vaan pysyy kokonaan organisaation omassa verkossa. Tämä on keskeistä erityisesti puolustus-, finanssi- ja teollisuussovelluksissa, joissa datan sijainti ja tietoturva ovat kriittisiä.
Alusta ei rajoitu pelkkään visualisointiin, vaan sisältää valmiit liitännät useisiin tietolähteisiin. Tuettuja ovat muun muassa WebSocket-pohjaiset datavirrat sekä tietokannat kuten PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MS SQL Server, MongoDB, Cassandra, InfluxDB, Redis, Snowflake ja Trino. Tämä mahdollistaa sekä reaaliaikaisen datan seurannan että historiallisten aineistojen analyysin samassa ympäristössä.
Dashtera tukee yli 90 erilaista kaaviotyyppiä, mukaan lukien 3D-visualisointi. Uusimpiin ominaisuuksiin kuuluvat KPI-paneelit, joiden avulla keskeiset mittarit voidaan esittää yhdellä silmäyksellä.
LightningChartin mukaan ratkaisu soveltuu erityisesti ympäristöihin, joissa data syntyy nopeasti ja päätökset on tehtävä viiveettä. Esimerkkejä ovat teollinen automaatio, robotiikka ja puolustusjärjestelmät. Yhtiön teknologiaa hyödynnetään jo entuudestaan vaativissa reaaliaikaisissa järjestelmissä.
Dashteran kehitys on kestänyt viisi vuotta ja siihen on käytetty noin 240 000 työtuntia. Alustalle on tehty myös riippumaton kyberturva-auditointi.