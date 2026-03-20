Tallinnassa toimiva elektroniikan sopimusvalmistaja Aurightec hakee aktiivisesti uusia asiakkaita Pohjoismaista. Yhtiön keskeinen tuotantolaitos on monelle suomalaisellekin tuttu: se on alun perin Elcoteqin vuonna 1994 perustama tehdas.
Aurightec on yhtiönä vasta noin vuoden ikäinen, mutta sen taustalla olevat tehtaat ovat kokeneita. Tallinnan lisäksi tuotantoa on Kiinan Suzhoussa ja Malesian Kulimissa. Yhtiö syntyi, kun Eolane pilkottiin ja osa toiminnoista erotettiin omaksi kokonaisuudekseen.
– Olimme aiemmin osa suurempaa kokonaisuutta. Viime vuonna tehtiin uudelleenjärjestely ja samalla rebranding, kertoo Aurightecin globaali myyntijohtaja Andrius Luinys.
Tallinna on ”kotimarkkinaa”
Aurightec näkee Pohjoismaat luontevana laajentumissuuntana. Maantieteellinen läheisyys on keskeinen etu.
– Tallinna on hyvin lähellä Suomea, Ruotsia, Norjaa ja Tanskaa. Tänne pääsee lentämällä 50 minuutissa tai tunnissa. Se on käytännössä kotimarkkinaa meille, Luinys sanoo.
Yhtiöllä on jo asiakkaita Pohjoismaissa, mutta nimiä ei kerrota julkisuuteen.
Autoteollisuus muokkasi laadun
Aurightecin osaamisen ytimessä on kokemus autoteollisuudesta, jossa laatuvaatimukset ovat poikkeuksellisen tiukat.
– Autoteollisuuden asiakkaat ovat muokanneet tapaamme toimia. Vaatimukset ovat erittäin kovat, ja se on nostanut yleistä laatutasoamme merkittävästi.
Yhtiö on valmistanut muun muassa valaistusratkaisuja, akustojen osia, antureita ja moottorielektroniikkaa useille tunnetuille automerkeille alihankintaketjujen kautta. Autosektori ei kuitenkaan ole enää keskeinen kasvun ajuri.
– Euroopan autoteollisuus kohtaa tällä hetkellä haasteita, ja sopimusehdot ovat tiukkoja. Siksi haemme kasvua muilta alueilta.
Fokus siirtyy kriittisiin järjestelmiin
Aurightec suuntaa nyt erityisesti teollisuuteen, IoT-ratkaisuihin, älykoteihin ja laajemmin transport-sektoriin. Yhtiöllä on sertifiointeja myös raideliikenteeseen.
Keskeinen kilpailuetu on kokemus kriittisistä järjestelmistä.
– Autoteollisuus opetti meille laadunhallintaa. Sieltä tuli vahva perusta kriittisten järjestelmien valmistukseen.
Esimerkkejä projekteista löytyy useilta toimialoilta. Raideliikenteessä Aurightec on valmistanut ohjauselektroniikkaa. Lääketieteen puolella komponentteja ultraäänilaitteisiin.
Yhtiö on ollut mukana myös turvallisen viestinnän laitteissa.
– Olemme valmistaneet käsikäyttöisiä laitteita, ajoneuvoihin asennettavia radiota ja siirrettäviä tukiasemia. Emme tee pelkkää elektroniikkaa, vaan myös loppukokoonpanon.
Dual use kiinnostaa
Laitteiden loppukäyttäjiä ovat esimerkiksi pelastusviranomaiset ja poliisi.
– Kyse on turvallisuus- ja viranomaiskäytöstä. Ei varsinaisesti puolustuksesta, mutta tuotteet ovat luonteeltaan dual use – eli ns. kaksikäyttötuotteita.
Puolustussektori ei ole vielä Aurightecin ydinalue, mutta kiinnostus on kasvamassa.
– Meillä ei ole vielä tarvittavia sertifiointeja puolustussektorille.
Yhtiö kuitenkin selvittää mahdollisuuksia erityisesti ei-tappaviin ja kaksikäyttöisiin sovelluksiin, kuten drooneihin ja robottialustoihin.
– Dual use -ratkaisuissa vaatimukset eivät ole yhtä raskaita, eikä hankintasykli ole viidestä kymmeneen vuotta.
Keskisuuret asiakkaat kohteena
Aurightec ei tähtää massavolyymien tuotantoon.
– Tyypilliset vuosivolyymit ovat tuhansia tai kymmeniä tuhansia kappaleita. Joskus satojatuhansia, mutta ei koskaan miljoonia.
Yhtiö hakee erityisesti keskisuuria asiakkaita, joiden kanssa voidaan kasvaa yhdessä.
– Yleensä yhteistyö alkaa pienestä. Ensin meidän täytyy osoittaa, että pystymme toimittamaan. Pitkällä aikavälillä tavoitteena on kasvattaa liiketoimintaa yhdessä asiakkaan kanssa.
Suunnittelutukea ja joustavaa tuotantoa
Aurightec osallistuu mielellään myös tuotekehityksen alkuvaiheisiin.
– Voimme auttaa suunnittelussa valmistettavuuden ja testattavuuden näkökulmasta. Meillä on insinöörejä sekä piirilevy- että mekaniikkasuunnitteluun.
Yhtiö kehittää myös omia testausratkaisujaan ja optimoi kustannuksia esimerkiksi komponentti- ja alihankintaketjujen kautta.
Kansainvälinen tuotantoverkosto tuo joustavuutta erityisesti geopoliittisesti haastavassa tilanteessa.
– Tallinna palvelee Eurooppaa. Kiina tarjoaa kustannustehokkuutta ja hankintakanavia. Malesia on vaihtoehto esimerkiksi Yhdysvaltain markkinoille, jos Kiinaan liittyy rajoitteita.
Jan Tångring, Elektroniktidningen