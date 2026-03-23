Telegram on kiristänyt otettaan kyberrikollisuudesta, mutta tulokset jäävät toistaiseksi rajallisiksi. Check Pointin tuoreen analyysin mukaan rikolliset eivät ole katoamassa alustalta, vaan he mukautuvat rajoituksiin nopeasti.
Telegram lisäsi moderointia voimakkaasti vuosien 2025–2026 aikana. Pelkästään viime vuonna palvelusta poistettiin yli 43,5 miljoonaa kanavaa ja ryhmää. Päivittäiset poistot ovat nousseet kymmenistä tuhansista jopa yli 100 000 tapaukseen, ja yksittäisinä päivinä on nähty yli puolen miljoonan kanavan sulkemisia.
Luvut näyttävät vakuuttavilta, mutta vaikutus jää rajalliseksi.
Check Pointin mukaan noin viidennes poistetuista kanavista liittyi suoraan yrityksiin kohdistuvaan rikollisuuteen, kuten maksukorttitietojen kauppaan, identiteettivarkauksiin ja hakkerointipalveluihin. Samalla rikollinen sisältö jatkaa leviämistään eteenpäin välitettyjen viestien kautta, vaikka alkuperäiset kanavat poistetaan.
Keskeinen ongelma on rikollisverkostojen kyky jatkaa toimintaansa lähes keskeytyksettä. Kanaville luodaan varaversioita jo etukäteen, ja käyttäjät siirretään niihin nopeasti. Usein yleisö on valmiiksi rakennettu uuteen kanavaan ennen kuin vanha ehtii kadota.
Rikolliset ovat myös kehittäneet uusia tapoja kiertää moderointia. Kanaviin lisätään pääsyrajoituksia, jotka estävät automaattista valvontaa, ja profiileihin lisätään näennäisiä sääntöjenmukaisuusviestejä. Toiminta on yhä useammin hajautettua, jolloin yksittäisen kanavan sulkeminen ei pysäytä kokonaisuutta.
Vaihtoehtoisia alustoja on kokeiltu, mutta Telegramin asema on säilynyt vahvana. Check Pointin mukaan viime kuukausina jaettiin noin kolme miljoonaa Telegram-kutsulinkkiä kyberrikollisissa ympäristöissä. Vastaavat luvut muilla alustoilla jäivät selvästi pienemmiksi.
Taustalla vaikuttaa verkostovaikutus. Telegramilla on yli 800 miljoonaa käyttäjää, mikä tekee siitä edelleen ylivoimaisen tehokkaan jakelu- ja rekrytointikanavan rikollisille.