STMicroelectronics on aloittanut STM32-mikro-ohjainten massatuotannon Kiinassa. Kyse ei ole vain uudesta tuotantopaikasta, vaan merkittävästä strategisesta muutoksesta: sama piiri valmistetaan nyt kahdessa rinnakkaisessa toimitusketjussa.
Ensimmäiset Kiinassa valmistetut STM32-piirit on jo toimitettu paikallisille asiakkaille. Piirit valmistetaan yhteistyössä kiinalaisen Huahongin kanssa, ja koko ketju wafer-valmistuksesta paketointiin ja testaukseen on lokalisoitu Kiinaan.
Keskeistä on, että kyse ei ole erillisestä “kiinaversiosta”. ST korostaa, että Kiinassa valmistetut mikrokontrollerit ovat teknisesti identtisiä yhtiön muissa tehtaissa valmistettujen kanssa.
Tämä mahdollistaa uuden toimintamallin: asiakkaat voivat valita saman STM32-piirin joko Kiinassa valmistettuna tai globaalista toimitusketjusta.
Käytännössä ST on rakentanut kahden maailman mallin. Yhtiö itse kutsuu sitä “dual supply chainiksi”, ja väittää olevansa ensimmäinen globaali puolijohdevalmistaja, joka toteuttaa tämän MCU-tuotteissa.
Taustalla on selvä geopoliittinen logiikka. Kiina pyrkii määrätietoisesti puolijohdeomavaraisuuteen, ja samaan aikaan länsimaat kiristävät vientirajoituksia. Tulos on markkina, jossa samalle tuotteelle tarvitaan eriytetyt toimitusketjut.
STM32 on tässä erityisen kiinnostava tapaus. Se on yksi maailman käytetyimmistä mikro-ohjainperheistä, ja sitä käytetään laajasti teollisuudessa, IoT-laitteissa ja autoteollisuudessa. Kun juuri tämä tuote siirtyy kahdennettuun supply chainiin, muutos ei ole marginaalinen vaan systeeminen.