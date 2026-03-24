PC-markkina on kääntymässä selvästi odotettua heikompaan suuntaan. Tutkimusyhtiö IDC arvioi nyt, että globaalit PC-toimitukset supistuvat vuonna 2026 peräti 11,3 prosenttia. Vielä viime marraskuussa ennuste oli vain 2,4 prosentin lasku. Myös tabletit seuraavat perässä: niiden toimitusten ennustetaan vähenevän 7,6 prosenttia.
Taustalla on usean tekijän yhtäaikainen vaikutus. Muistipula, komponenttien hinnannousu ja laajemmat toimitusketjuongelmat rajoittavat tuotantoa pitkälle vuoteen 2027 asti. Tilannetta vaikeuttaa entisestään geopoliittinen epävarmuus, joka IDC:n mukaan tekee markkinan kehityksestä poikkeuksellisen vaikeasti ennustettavan.
IDC:n mukaan kyse ei ole pelkästä volyymilaskusta, vaan markkinan rakenteellisesta muutoksesta. Laitteiden keskihinnat nousevat, mikä kasvattaa markkinan kokonaisarvoa, vaikka kappalemäärät laskevat. PC-markkinan arvon ennustetaan kasvavan 1,6 prosenttia 274 miljardiin dollariin, ja tablettien 3,9 prosenttia 66,8 miljardiin dollariin.
Halpojen laitteiden aika on ainakin toistaiseksi ohi. Muistien saatavuus pysyy IDC:n mukaan kireänä vielä koko ensi vuoden, eikä hintataso todennäköisesti palaa vuoden 2025 tasolle edes pidemmällä aikavälillä. Markkina hakee uutta tasapainoa, jossa korkeammat hinnat ja heikompi kysyntä kulkevat käsi kädessä.
Valmistajat reagoivat tilanteeseen hakemalla joustavampia toimitusketjuja ja vaihtoehtoisia komponenttilähteitä. Lisäksi odotettavissa on laitteiden speksien karsimista kustannusten hillitsemiseksi. Tämä voi näkyä suoraan loppukäyttäjille tarjolla olevien laitteiden ominaisuuksissa ja suorituskyvyssä tulevina vuosina.