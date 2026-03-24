Nokia räjäytti Suomen patenttitilastot – nousu suoraan Euroopan kärkeen

Suomi teki viime vuonna historiallisen patenttiharppauksen Euroopassa, mutta kasvun takaa löytyy käytännössä yksi yhtiö eli Nokia. Sen hakemusmäärä lähes kaksinkertaistui ja nosti koko maan ennätystasolle.

Euroopan patenttiviraston (EPO) tuoreen Technology Dashboard 2025 -raportin mukaan Suomesta jätettiin viime vuonna 3 457 eurooppalaista patenttihakemusta. Määrä kasvoi peräti 44 prosenttia edellisvuodesta, mikä oli nopein kasvu EPO:n 30 suurimman alkuperämaan joukossa. Samalla Suomi nousi EU:ssa kuudenneksi ja maailmanlaajuisesti 12. sijalle.

Kasvun taustalla on ennen kaikkea Nokia. Yhtiö jätti vuonna 2025 yhteensä 2 242 patenttihakemusta, mikä on 89,4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Tämä nosti Nokian EPO:n hakijatilastossa suoraan viidenneksi – ohi muun muassa Samsungin ja LG:n – ja käytännössä yksin selittää Suomen patenttibuumin. Nokian osuus kaikista suomalaisista hakemuksista on nyt lähes 65 prosenttia.

Patenttidatan perusteella suunta on selvä: digitaalinen viestintä ja tietotekniikka vetävät kehitystä. Erityisesti mobiiliverkkoteknologiat ja 6G-kehitys näkyvät hakemusmäärien kasvuna. Digitaalisen viestinnän alalla Suomi nousi jo maailman neljänneksi suurimmaksi hakijamaaksi, mikä on poikkeuksellinen asema näin pienelle maalle.

Myös muut suomalaisyritykset ovat mukana kasvussa, mutta selvästi pienemmässä mittakaavassa. Suurimpien joukossa ovat Kone, Stora Enso, Valmet ja Metso. Kvanttiteknologiassa espoolainen IQM on noussut globaalisti neljänneksi suurimmaksi patenttihakijaksi.

Patenttihakemusten määrä toimii varhaisena mittarina tutkimus- ja kehitysinvestoinneista. Tässä valossa Nokian panostukset näkyvät nyt suoraan tilastoissa – ja samalla koko Suomen asema eurooppalaisessa innovaatiokilpailussa vahvistuu.

Laajemmin tarkasteltuna EPO vastaanotti vuonna 2025 yhteensä 201 974 patenttihakemusta, mikä on uusi ennätys. Kasvua tuli 1,4 prosenttia, ja erityisesti Euroopan ulkopuolelta tulevat hakemukset lisääntyivät. Yhdysvallat säilytti asemansa suurimpana alkuperämaana, mutta Kiina nousi ensimmäistä kertaa kolmanneksi.

Suomessa patenttitoiminta keskittyy edelleen vahvasti pääkaupunkiseudulle. Helsingin-Uudenmaan alue vastasi lähes 86 prosentista kaikista hakemuksista, ja Espoo kuuluu jo maailman aktiivisimpien patenttikaupunkien joukkoon.