BLE muuttuu anturiväylästä datalinkiksi

Bluetooth Low Energy ei ole enää vain sensoreiden ja pienten datapakettien teknologia. Uusi High Data Throughput -laajennus nostaa sen roolin kohti täysiveristä datalinkkiä.

Rohde & Schwarz ja Realtek ovat validoineet ensimmäisen testiratkaisun Bluetooth LE High Data Throughput -ominaisuudelle (HDT), joka nostaa BLE-yhteyksien maksiminopeuden 2 megabitistä sekunnissa 7,5 megabittiin sekunnissa. Kyse ei ole pelkästä optimoinnista, vaan uudesta PHY-tason toteutuksesta, jossa yhdistyvät uudet modulaatiomenetelmät ja useat eteenpäin suuntautuvat virheenkorjausratkaisut.

Nopeuden kasvu on merkittävä, mutta vielä olennaisempaa on se, mitä se mahdollistaa. BLE on tähän asti ollut ennen kaikkea anturiväylä: pieniä datapaketteja, harvaa liikennettä ja äärimmäistä energiatehokkuutta. HDT muuttaa tämän perusolettamuksen. Kun datanopeus nousee useisiin megabitteihin sekunnissa, BLE alkaa soveltua jatkuvampaan ja raskaampaan tiedonsiirtoon.

Tämä näkyy suoraan käyttökohteissa. Matalaviiveinen audio, nopeammat OTA-ohjelmistopäivitykset ja suurempien datamäärien siirto kuluttajalaitteiden välillä eivät enää vaadi siirtymistä Wi-Fiin tai klassiseen Bluetoothiin. Samalla raja BLE:n ja perinteisen Bluetoothin välillä alkaa hämärtyä, kun sama teknologia kattaa sekä vähävirtaiset että selvästi raskaammat käyttötapaukset.

On kuitenkin syytä huomata, että 7,5 megabitin sekuntinopeus on PHY-tason maksimi. Todellinen sovellustason läpimeno jää selvästi pienemmäksi protokollapinon overheadin ja virheenkorjauksen vuoksi. Tästä huolimatta muutos on riittävän suuri, jotta BLE:n käyttötarkoitus laajenee selvästi.

Teknologian validointi tehtiin Rohde & Schwarzin CMP180-radiotesterillä yhdessä Realtekin seuraavan sukupolven RTL8922D- ja RTL8773J-piirien kanssa. Ratkaisua esiteltiin Mobile World Congressissa Barcelonassa, ja se on esillä myös Embedded World -tapahtumassa Nürnbergissä. Ensimmäinen validointi on tyypillisesti merkki siitä, että ekosysteemi valmistautuu jo kaupalliseen käyttöönottoon.

Keskeinen muutos ei siis ole pelkkä nopeus. HDT tekee Bluetooth LE:stä joustavamman radioteknologian, joka pystyy yhdistämään vähävirtaisuuden ja aiempaa selvästi suuremman tiedonsiirtokyvyn. Se siirtää BLE:n pois kapeasta sensoriroolista kohti yleiskäyttöistä langatonta datalinkkiä.