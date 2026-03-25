USA kieltää ulkomaiset Wi-Fi-reitittimet – markkina menee uusiksi

Yhdysvaltain televiranomainen Federal Communications Commission on lisännyt kaikki ulkomailla valmistetut kuluttajareitittimet ns. Covered List -listalle. Päätös perustuu kansallisen turvallisuuden arvioon, jonka mukaan tällaiset laitteet muodostavat “hyväksymättömän riskin” Yhdysvaltain infrastruktuurille ja kansalaisille. Käytännössä tämä tarkoittaa, että uudet reititinmallit eivät saa enää FCC-hyväksyntää, eikä niitä voi tuoda markkinoille Yhdysvalloissa.

Ratkaiseva yksityiskohta on, että kielto koskee vain uusia laitemalleja. Jo markkinoilla olevia tai kuluttajien käytössä olevia reitittimiä ei poisteta käytöstä, eikä niiden myyntiä estetä. Mutta kaikki uusi pysähtyy tähän: ilman FCC:n laitehyväksyntää yksikään uusi reititin ei pääse Yhdysvaltain markkinoille.

Perusteluissa korostuvat kaksi tekijää. Ensinnäkin toimitusketju: ulkomainen valmistus nähdään haavoittuvuutena, joka voi kriisitilanteessa vaikuttaa suoraan talouteen ja kriittiseen infrastruktuuriin. Toiseksi kyberturva: kotireititin on verkon reunassa oleva hallitsematon laite, jota päivitetään harvoin ja jota on jo hyödynnetty laajamittaisissa hyökkäyksissä. Viranomaiset viittaavat muun muassa Typhoon-ryhmien operaatioihin, joissa reitittimiä on käytetty väylänä infrastruktuuriin kohdistuviin hyökkäyksiin.

Mutta päätöksen todellinen vaikutus ei rajoitu turvallisuusargumenttiin. Se iskee suoraan globaaliin tuotantomalliin. Käytännössä kaikki kuluttajareitittimet valmistetaan Yhdysvaltojen ulkopuolella, pääosin Aasiassa. Näin ollen kyse ei ole yksittäisten valmistajien sulkemisesta ulos, vaan koko markkinan rakenteen muuttamisesta. Jos sääntöä sovelletaan kirjaimellisesti, jokaisen valmistajan on joko siirrettävä tuotantoa Yhdysvaltoihin tai läpäistävä erillinen turvallisuushyväksyntä.

Poikkeusmekanismi on olemassa. Department of Homeland Security ja puolustushallinto voivat myöntää ns. Conditional Approval -hyväksynnän laitteille, jotka eivät niiden arvion mukaan aiheuta vastaavaa riskiä. Tämä avaa valmistajille reitin markkinoille, mutta käytännössä se tarkoittaa siirtymää blacklist-mallista whitelist-ajatteluun: kaikki on kiellettyä, kunnes turvallisuus on erikseen todistettu.

Samalla kotireitittimen rooli määritellään uudelleen. Se ei ole enää pelkkä kuluttajalaite, vaan osa kansallista infrastruktuuria. Reitittimen kautta kulkee yhä suurempi osa kriittisestä liikenteestä, aina etätyöstä ja yritysverkoista IoT-järjestelmiin ja sähköautojen latausinfrastruktuuriin. Kun tämä viimeinen lenkki verkossa politisoituu, vaikutukset ulottuvat paljon laajemmalle kuin Wi-Fi-markkinaan.

Päätös muistuttaa kehitystä puolijohteissa ja 5G-verkoissa. Siinä missä aiemmin rajoitukset kohdistuivat yksittäisiin toimijoihin, nyt kohteena on koko toimitusketju. Reitittimistä tulee seuraava strateginen komponentti, jonka alkuperä ja valmistus halutaan kontrolliin.

Keskeinen avoin kysymys on, jääkö tämä Yhdysvaltain linjaksi vai leviääkö se muualle. Euroopassa vastaavaa päätöstä ei ole tehty, mutta paine kasvaa. Jos kotiverkko määritellään osaksi kriittistä infrastruktuuria, sama logiikka pätee myös EU:ssa.