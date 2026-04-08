321 kerroksen NAND tulee nyt PC-tallennukseen

SK hynix on aloittanut 321-kerroksiseen QLC-NANDiin perustuvan PQC21-asiakas-SSD:n toimitukset, ja ensimmäinen nimetty asiakas on Dell Technologies. Olennaista ei ole pelkkä kerrosmäärä, vaan se, että QLC:tä työnnetään nyt entistä näkyvämmin AI-PC-koneiden paikalliseen tallennukseen, jossa kapasiteetti ja virrankulutus painavat yhä enemmän.

SK hynixin varsinainen uutinen on toimitusten alkaminen, ei pelkkä tuotekehitys. Yhtiö sanoo aloittaneensa PQC21-cSSD:n toimitukset huhtikuussa, ja ensimmäinen nimetty asiakas on Dell. Asemassa käytetään yhtiön ensimmäistä 321-kerroksista QLC-NANDia, ja kapasiteettivaihtoehdot ovat 1 ja 2 teratavua.

Teknisesti ratkaisu nojaa tuttuun kompromissiin. QLC tallentaa neljä bittiä solua kohti, mikä parantaa bittitiheyttä ja laskee kustannusta tallennettua teratavua kohti. Samalla QLC on yleensä TLC:tä heikompi kirjoituskestävyydessä, joten suorituskykyä paikataan ohjainratkaisuilla ja tässä tapauksessa myös SLC-välimuistilla. Se tekee tuotteesta luontevan etenkin lukupainotteisiin ja kapasiteettia korostaviin PC-käyttöihin, mutta tiedotteessa ei anneta tarkkoja suorituskyky- tai kestolukuja, joten väitteitä “korkeasta suorituskyvystä” on vaikea suhteuttaa kilpailijoihin.

Siksi AI-PC-kulma kannattaa lukea käytännöllisesti eikä markkinointislogania toistaen. Paikallisesti ajettavat mallit, suuremmat datatiedostot ja kasvava peruskapasiteetti suosivat SSD:tä, jossa tiheys ja virrankulutus ovat etusijalla. Toisaalta 1–2 teratavun kokoluokka ei vielä yksin tee tuotteesta poikkeuksellista, vaan tärkeämpää on se, että SK hynix vie uusimman QLC-sukupolvensa nyt volyymiasiakkaalle eikä vain puhu teknologiasta laboratoriossa.

Markkinan kannalta ajoitus on looginen. IDC:n ennusteen mukaan QLC-NANDin osuus globaalissa cSSD-markkinassa kasvaa 22 prosentista vuonna 2025 jo 61 prosenttiin vuoteen 2027 mennessä. Jos ennuste pitää suunnilleen paikkansa, SK hynix ei vain tuo uuden NAND-sukupolven markkinoille, vaan yrittää varmistaa asemansa siinä vaiheessa, kun QLC siirtyy kannettavissa valtavirtaan.

SK hynixin avaus ei vielä osoita, että QLC syrjäyttäisi TLC:n kaikissa asiakaskoneissa tai että AI-PC:t vaatisivat juuri tämän tyyppisen aseman. Korkeamman bittitiheyden NAND tulee nyt joka tapauksessa näkyvämmin kuluttaja- ja yrityskannettavien tallennukseen, jossa hinta, kapasiteetti ja akunkesto ratkaisevat usein enemmän kuin maksimaalinen kirjoitusnopeus.