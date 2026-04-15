Ilmainen seminaari testerien kalibroinnista

Rohde & Schwarz järjestää toukokuussa maksuttoman puolipäiväisen seminaarisarjan, joka pureutuu testaus- ja mittalaitteiden kalibroinnin perusteisiin ja käytännön haasteisiin. Suomessa tapahtuma pidetään Oulussa 27. toukokuuta Nokia Networksin tiloissa.

Seminaari on suunnattu kaikille mittalaitteiden kalibroinnin kanssa työskenteleville sekä niille, jotka haluavat syventää ymmärrystään aiheesta. Osallistuminen ei edellytä Rohde & Schwarzin laitteiden käyttöä.

Päivän aikana käydään läpi keskeisiä kysymyksiä siitä, miksi kalibrointi on tärkeää ja miten se eroaa verifioinnista. Lisäksi käsitellään muun muassa akkreditoidun ja standardikalibroinnin eroja, kalibrointivälejä sekä riskejä, jotka liittyvät mittaustarkkuuden hallintaan. Ohjelmassa pureudutaan myös kalibrointitodistuksen sisältöön ja siihen, miten laadukas kalibrointipalvelu valitaan.

Aamupäivän sessiot keskittyvät erityisesti siihen, luotetaanko mittauksissa laitteen spesifikaatioihin vai todellisiin kalibrointituloksiin. Lisäksi tarkastellaan kalibrointiväleihin liittyviä yleisiä harhaluuloja ja sitä, miten oikea kalibrointisyklitys määritetään sovelluskohtaisesti.

Tilaisuuden pääpuhujana toimii Rohde & Schwarzin koulutuskeskuksen metrologian ja EMC-alueen kouluttaja Harald Jaeger, jolla on pitkä kokemus RF- ja mittaustekniikan koulutuksesta sekä kalibrointi- ja huoltotoiminnoista.

