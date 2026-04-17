Globaalit älypuhelintoimitukset kääntyivät alkuvuonna laskuun ensimmäistä kertaa lähes kolmeen vuoteen. IDC:n mukaan keskeinen syy on muistipiirien saatavuus ja hintapiikki, joka pakottaa valmistajat nostamaan laitehintoja ja leikkaamaan volyymeja. Samalla markkina siirtyy entistä selkeämmin kalliimpiin laitteisiin.
Älypuhelintoimitukset putosivat vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä 4,1 prosenttia 289,7 miljoonaan kappaleeseen IDC:n ennakkotietojen mukaan. Lasku katkaisee kymmenen peräkkäisen kasvukvartaalin jakson, ja taustalla on ennen kaikkea muistipiirien heikko saatavuus ja nopeasti nousseet hinnat.
Muistin rooli korostuu suoraan laitteiden kustannusrakenteessa. Kun DRAM- ja NAND-hinnat nousevat, valmistajien materiaalikustannukset kasvavat, eikä tätä ole pystytty täysin absorboimaan. Se näkyy sekä toimitusmäärien leikkauksina että loppuhintojen nousuna. IDC:n mukaan hinnat ovat nousseet joissakin kehittyvissä maissa jopa 40–50 prosenttia, mikä leikkaa kysyntää erityisesti alle 200 dollarin segmenteissä.
Markkina ei kuitenkaan käyttäydy yhtenäisesti. Samsung ja Apple olivat ainoat viiden suurimman joukossa, jotka kasvattivat toimituksiaan. Samsung nousi takaisin markkinajohtajaksi 62,8 miljoonalla toimituksella, ja kasvua tuki erityisesti Galaxy S26 Ultra -mallin kysyntä sekä A-sarjan aikainen lanseeraus. Apple puolestaan hyötyi iPhone 17 -sarjan vahvasta vedosta, erityisesti Kiinassa, jossa myynti kasvoi selvästi.
Sen sijaan Xiaomi, OPPO ja vivo jäivät miinukselle. Xiaomi laski eniten, yli 19 prosenttia, osittain siksi että yhtiö vähensi tarkoituksella vanhempien mallien toimituksia välttääkseen hintojen nostamisen. OPPO ja vivo kärsivät laajemmin kysynnän heikkenemisestä, vaikka kotimarkkina Kiinassa toi jonkin verran tukea.
Kehitys viittaa rakenteelliseen muutokseen. Kun komponenttikustannukset nousevat, valmistajat siirtävät painopistettä kalliimpiin malleihin, joissa katteet kestävät paremmin. Tämä suosii toimijoita, joilla on vahva asema premium-segmentissä ja parempi neuvotteluasema komponenttitoimittajiin.
IDC arvioi, että muistipulan vaikutukset jatkuvat ainakin vuoden 2026 ajan. Vaikka hintojen odotetaan tasaantuvan vasta vuoden 2027 jälkipuoliskolla, markkina on jo siirtymässä pysyvämmin kohti korkeampia keskihintoja. Samalla halvemman pään laitteiden tarjonta supistuu, mikä voi hidastaa älypuhelinten kasvua kehittyvillä markkinoilla.