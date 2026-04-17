Monimuotoisuus ratkaisee, millaista tekoälyä syntyy

Microsoftilla työskentelevä Vibha Deshpande on palkittu tämän vuoden Mimmit koodaa -palkinnolla. Hänen viestinsä on suora: jos tekoälyä rakentavat tiimit ovat yksipuolisia, myös lopputulos jää kapeaksi.

Software Finland myönsi vuoden 2026 Mimmit koodaa -palkinnon Vibha Deshpandelle, joka vastaa Microsoftin pilvi- ja tekoälyalustojen markkinoille viennistä Suomessa. Palkintoperusteissa korostui konkreettinen vaikuttavuus. Deshpande on pitkään edistänyt naisten ja kansainvälisten osaajien pääsyä ohjelmistoalalle sekä rakentanut yhteistyötä Mimmit koodaa -yhteisön kanssa koulutusten, tapahtumien ja sertifiointien kautta.

Keskeinen viesti liittyy kuitenkin suoraan teknologiaan. Deshpanden mukaan tekoälyn kehitys on nyt niin nopeaa, että kehittäjätiimien koostumus alkaa näkyä suoraan järjestelmien toiminnassa.

- Tekoälyä rakennetaan nyt kovaa vauhtia, ja lopputulokset ovat tekijöidensä näköisiä. Jos kehittäjätiimin kokoonpano on yksipuolinen, syntyy myös yksipuolisia ratkaisuja, hän sanoo.

Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, miten hyvin mallit tunnistavat eri käyttäjäryhmiä, millaisia vinoumia dataan jää ja kuinka kattavasti ratkaisut toimivat globaalissa ympäristössä. Monimuotoisuus ei siis ole pelkkä arvokysymys, vaan vaikuttaa suoraan tekoälyn käytettävyyteen ja luotettavuuteen.

Deshpande on työskennellyt Microsoftilla yli 15 vuotta ja johtaa Suomessa myös yhtiön Women’s Inclusion Network -verkostoa. Hän korostaa erityisesti kansainvälisten osaajien merkitystä suomalaiselle teknologia-alalle.

Myös Software Finlandin toimitusjohtaja Rasmus Roiha näkee monimuotoisuuden kilpailukykykysymyksenä. Hänen mukaansa Suomi ei voi hyödyntää täyttä osaamispotentiaaliaan ilman toimivaa vastaanottoa kansainvälisille osaajille.

Palkinto jaettiin Mimmit koodaa -virtuaalitapahtumassa, johon osallistui noin 1300 henkeä.