Kyberturvayhtiö NordVPN varoittaa, että suomalaisten henkilötiedot liikkuvat pimeässä verkossa yllättävän alhaiseen hintaan. Yhtiön yhdessä NordStellar kanssa tekemän analyysin mukaan täydellinen suomalainen identiteettipaketti maksaa keskimäärin vain noin 90 dollaria.
Analyysi perustuu lähes 75 000 pimeän verkon markkinapaikkailmoitukseen. Tulosten perusteella yksittäiset tiedot ovat vielä halvempia: varastettu maksukortti maksaa alle kymmenen dollaria ja esimerkiksi suoratoistopalvelun tilin saa muutamalla dollarilla. Kokonainen niin sanottu “fullz”-paketti sisältää riittävästi tietoja henkilöllisyyden kaappaamiseen, kuten henkilötunnuksen, osoitteen ja syntymäajan.
- Jokaisella omistamallasi verkkotilillä on hintalappu pimeässä verkossa, sanoo NordVPN:n teknologiajohtaja Marijus Briedis. Hänen mukaansa moni yllättyisi siitä, kuinka vähän koko digitaalinen identiteetti rikollisille maksaa.
Suomalaiset maksukorttitiedot kuuluvat analyysin mukaan halvimpien joukkoon, mediaanihinnan ollessa 9,75 dollaria. Vastaavat tiedot maksavat enemmän maissa, joissa varastettuja tietoja on tarjolla vähemmän. Myös henkilöllisyysasiakirjojen hinnat ovat matalia: passin digitaalinen kopio maksaa noin 35 dollaria ja ajokortti hieman yli 40 dollaria.
Yritysten tunnukset ovat selvästi arvokkaampia. Esimerkiksi varastetuista Microsoftin yritystileistä maksetaan keskimäärin lähes 30 dollaria, koska niiden kautta voidaan päästä käsiksi kokonaisiin yritysverkkoihin. Tämä tekee niistä houkuttelevia niin sanotuille alkupääsyn välittäjille, jotka myyvät murrettuja järjestelmiä eteenpäin.
Sosiaalisen median ja suoratoistopalvelujen tilit muodostavat oman markkinansa. Facebook-tilistä maksetaan keskimäärin noin 38 dollaria ja TikTok-tilistä jopa 60 dollaria, kun taas Netflix-tilin saa alle viidellä dollarilla. Kryptopörssitilit ovat kalleimpia yksittäisiä kohteita, koska ne tarjoavat suoran pääsyn varoihin.
NordVPN korostaa, että käyttäjä ei yleensä tiedä tietojensa päätyneen myyntiin ilman aktiivista seurantaa. Yhtiö suosittelee monivaiheisen tunnistautumisen käyttöönottoa, yksilöllisiä salasanoja jokaiselle palvelulle sekä tilitapahtumien säännöllistä tarkistamista riskien pienentämiseksi.
