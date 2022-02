Analoginen tekoälypiiri kutistaa laitteen tehonkulutuksen murto-osaan

Amerikkalainen Aspinity on yritys, joka on kehittänyt maailman ensimmäisen analogisen tekoälypiirin. Nyt julkistettu AML100-piiri on suunniteltu vähentämään jatkuvasti päällä olevan järjestelmän tehonkulutusta 95 prosenttia. Piirin avulla valmistajat voivat pidentää laitteiden akun käyttöikää.

Yhteen kahdeskymmenesosaan kutistuva tehonkulutus mahdollistaa käytännössä sen, että moni verkkovirtaan liitetty laite voidaan varustaa akulla. Tekoälyyn perustuva tehonkulutuksen optimointi avaa uusia akkukäyttöisiä tuoteluokkia esimerkiksi kodin turvallisuustekniikassa ja biolääketieteessä.

Minimoimalla tiedon määrän ja liikkumisen järjestelmän läpi on mahdollista vähentää virrankulutusta tehokkaasti, mutta monilla aina päällä olevilla laitteilla ei ole tätä ominaisuutta. Sen sijaan he keräävät jatkuvasti suuria määriä natiivia analogista dataa, kun he tarkkailevat ympäristöään ja digitoivat tiedot välittömästi. Tässä prosessissa haaskataan järjestelmän tehoa prosessoimaan dataa, joka on enimmäkseen epäolennainen sovelluksen kannalta.

AML100 tarjoaa huomattavia järjestelmätason virransäästöjä siirtämällä ML-työkuorman erittäin vähätehoiseen analogia-alueelle, jossa AML100 voi määrittää tietojen relevanssin suurella tarkkuudella ja lähes nollateholla. Näin ollen AML100 on ainoa tinyML-siru, joka pystyy älykkäästi vähentämään anturin dataa datan ollessa vielä analogista ja pitämään digitaaliset komponentit alhaisen tehon tilassa, kunnes tärkeät tiedot havaitaan.

- Olemme jo pitkään ymmärtäneet, että jokaisen yksittäisen sirun tehon vähentäminen aina päällä olevassa järjestelmässä parantaa akun käyttöikää vain vähitellen. Tämä ei riitä valmistajille, jotka tarvitsevat vallankumouksellisia tehoparannuksia. AML100 vähentää aina päällä olevan järjestelmän virran alle 100 mikroampeeriin, sanoo Aspinityn perustaja Tom Doyle.

AML100:n sydän on joukko itsenäisiä, konfiguroitavia analogisia lohkoja (CAB), jotka ovat täysin ohjelmoitavissa ohjelmiston sisällä tukemaan monenlaisia ​​toimintoja, mukaan lukien anturiliitännät ja koneoppiminen. Tämä monipuolisuus pystyy tarjoamaan valtavan edun muihin analogisiin lähestymistapoihin verrattuna, jotka ovat jäykkiä ja koskevat vain yhtä toimintoa.

AML100 on kuitenkin erittäin joustava, ja se voidaan ohjelmoida uudelleen kentällä ohjelmistopäivityksillä tai uusilla, muihin jatkuvasti päällä oleviin sovelluksiin kohdistetuilla algoritmeilla.

AML100:n analogisten piirien tarkka ohjelmoitavuus poistaa myös tavanomaiselle analogiselle CMOS-prosessivaihtelulle tyypilliset sirujen väliset suorituskyvyn epäjohdonmukaisuudet, mikä on rajoittanut erittäin pitkälle kehitettyjen analogisten sirujen käyttöä, vaikka analogisen luontaisen alhaisen tehon ansiosta se soveltuu paremmin. tiettyä tehtävää varten.

AML100-ominaisuudet

Kuluttaa alle 20 µA aina tunnistaessaan

Vähentää älykkäästi datamäärää jopa 100-kertaiseksi datan ollessa edelleen analogisessa muodossa

Sisältää kentällä ohjelmoitavan toiminnon monenlaisiin jatkuvasti päällä oleviin sovelluksiin

Hyödynnä patentoitua analogista pakkaustekniikkaa herätyssanojen tunnistuksessa ääniohjattavissa laitteissa

Tukee 4 analogista anturia missä tahansa yhdistelmässä (mikrofonit, kiihtyvyysmittarit jne.)

Saatavana 7 x 7 millimetrin 48-nastaisessa QFN-kotelossa

AML100-piirin volyymituotannon on suunniteltu alkavan vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä.