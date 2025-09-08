Nokia avasi perjantaina Oulun Linnanmaalle uuden Home of Radio -kampuksen, jota yhtiö kuvaa maailman edistyksellisimmäksi radioteknologian innovaatiokeskukseksi. Huippumoderni tutkimus- ja tuotantolaitos kokoaa saman katon alle tuotekehityksen, testauksen ja valmistuksen – ja se on Nokialle sekä koko Suomelle strategisesti merkittävä investointi.
Avajaisiin osallistui tasavallan presidentti Alexander Stubb, joka korosti verkkojen keskeistä roolia tekoälyn, robotiikan ja esineiden internetin kehityksessä. Nokian toimitusjohtaja Justin Hotard puolestaan painotti Oulun ainutlaatuista ekosysteemiä, jossa yritys, yliopistot, startupit ja kansainväliset kumppanit työskentelevät yhdessä 5G- ja 6G-teknologioiden eteen.
Home of Radio -nimen saanut kampus on mittava sekä kooltaan että vaikutuksiltaan: siellä työskentelee noin 3 000 asiantuntijaa yli 40 eri kansallisuudesta. Tilat kattavat koko verkkojen kehityksen elinkaaren aina tutkimuksesta ja tuotekehityksestä valmistukseen ja testaukseen. Käytössä on maailman kehittyneimpiä radioverkkolaboratorioita ja simuloituja kenttäympäristöjä, jotka vauhdittavat uusien ratkaisujen syntymistä.
Oulun tehdas keskittyy Nokian uusimpiin mobiiliverkkotuotteisiin, erityisesti 5G-radioihin ja tukiasemiin. Tehdas ei ole massatuotantolaitos, vaan niin sanottu emotehdas, jossa kehitetään ja rakennetaan uusimmat tuotteet tiiviissä yhteistyössä tuotekehityksen kanssa. Tämä vahvistaa Suomen asemaa tulevaisuuden verkkojen kehityksen etulinjassa.
Kampus on myös merkittävä kestävän kehityksen hanke. Kaikki sen käyttämä energia on uusiutuvaa, ja ylijäämäenergia syötetään Oulun kaukolämpöverkkoon, jossa se riittää lämmittämään noin 20 000 kotitaloutta. Kampuksen energialaitos on yksi maailman suurimmista hiilidioksidia hyödyntävistä kaukolämpö- ja jäähdytysjärjestelmistä.
Rakennuksen kokonaispinta-ala on 55 000 neliömetriä. Sen ovat suunnitelleet Arkkitehtitoimisto ALA ja rakentaneet YIT, ja kampus edustaa suomalaisen arkkitehtuurin ja teollisen osaamisen huippua. Ensimmäiset työntekijät muuttivat uusiin tiloihin jo kuluvan vuoden alkupuolella.
Nokian panostus Ouluun on mittava paitsi rahallisesti myös symbolisesti. Yhtiö vahvistaa asemansa Euroopan kriittisen teknologian kehittäjänä aikana, jolloin turvalliset ja luotettavat verkot ovat entistä tärkeämpiä. Oulu on noussut globaaliksi kokeilualustaksi, jossa kehitetään ratkaisuja niin siviili- kuin puolustussektorinkin tarpeisiin.
