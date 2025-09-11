Huawei on noussut vuoden 2025 toisella neljänneksellä maailman suurimmaksi älykellojen valmistajaksi. Kansainvälisen tutkimusyhtiö IDC:n Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker -raportin mukaan Huawei toimitti huhti-kesäkuussa yhteensä 9,9 miljoonaa älykelloa. Tämä vastasi 20,2 prosentin markkinaosuutta ja merkitsi yli 11 prosentin kasvua edellisvuodesta.

AR- eli lisätyn todellisuuden lasien kehitys on tähän asti edennyt hitaasti, mutta nyt vyöry on alkamassa. TrendForcen tuore raportti ennustaa, että vuoden 2025 vaatimattomista noin 600 000 toimitetusta laitteesta markkina kasvaa räjähdysmäisesti yli 32 miljoonaan yksikköön vuoteen 2030 mennessä.

Kalliista urheiluautoistaan tunnetun Rimac Technologyn akkuryhmä on nousemassa sähköautojen akkutekniikan kehityksen kärkeen. Yhtiö on esitellyt IAA Mobility 2025 -messuilla Münchenissä uuden sukupolven kiinteäelektrolyyttisen (solid-state) akkupaketin, joka lupaa mullistaa sähköauton latauskokemuksen.

Avoimeen RISC-V-arkkitehtuuriin perustuvat tekoälyprosessorit ottavat jälleen askeleen lähemmäs GPU-jättien hallitsemaa pelikenttää. SiFive on julkaissut toisen sukupolven Intelligence-IP-perheen, joka yhdistää skalaari-, vektori- ja matriisilaskennan ja tähtää tekoälylaskentaan niin reunalaitteissa kuin datakeskuksissa.

Nokia on laajentanut puolustusalan tarjontaansa esittelemällä kaksi uutta taktista viestintäratkaisua: Nokia Mission-Safe Phone -älypuhelimen sekä päivitetyn Nokia Banshee 5G Tactical Radio -verkkoratkaisun. Uutuudet vahvistavat Nokian asemaa kokonaisvaltaisten, kenttäolosuhteisiin suunniteltujen viestintäjärjestelmien toimittajana.

Ericsson ja EE ovat ottaneet käyttöön maailman ensimmäisen Advanced RAN Coordination (ARC) -ratkaisun, joka mullistaa 5G-verkon suorituskyvyn. Uutuuden avulla eri tukiasemat voivat jakaa kapasiteettia keskenään, mikä parantaa latausnopeuksia keskimäärin 19 prosenttia ja parhaimmillaan yli kaksinkertaisesti – ilman uusien antennien tai mastojen rakentamista.

- EK on vuorineuvosten suojatyöpaikka, koska siellä lobataan vain kaiken säilyttämistä. Sama koskee ay-liikettä. Kaikki lobbaa säilyttämistä, eli sitä me saamme, kunnes me saamme kriisin. Järjestäkää meille siis se kriisi, toivoo tulevaisuudentutkija Risto Linturi.

Puolijohdemarkkinalla on nähtävissä ensimmäisiä elpymisen merkkejä. Komponenttijakelija Anglia Components kertoo, että kyselyiden määrä kasvaa kaikissa asiakassegmenteissä, ja yritys vastaa tilanteeseen joustavalla hinnoittelulla sekä verkkopalvelunsa avulla.

Kiina on varoittanut, että se sulkee kokonaan ulos sekä Nokian että Ericssonin maan 5G-markkinoilta vedoten kansalliseen turvallisuuteen. Asiasta kertoi Nokian mobiiliverkkoliiketoiminnan johtaja Tommi Uitto Talouselämälle Oulussa yhtiön uuden kampuksen avajaisissa.

- Täysin turvallisia verkkoja ei ole, aina jää aukkoja. Näin muistutti Loihteen senior management architect Teppo Kouhia, kun hän puhui OT-verkkojen tietoturvasta. Hänen mukaansa tietoturvaa ei voi rakentaa yhden kerroksen tai yksittäisen ratkaisun varaan – monitasoinen suojaus ja jatkuva valvonta ovat välttämättömiä.

Saksalainen sulautettujen tietokoneiden valmistaja Kontron on saanut vapautuksen Yhdysvaltojen 31. heinäkuuta annetun presidentin määräyksen mukaisista 15 prosentin tuontitulleista. Yhtiö vahvisti, että sen tuotteet eivät kuulu tariffien piiriin, mikä antaa sille merkittävän kilpailuedun nopeasti kasvavilla Pohjois-Amerikan markkinoilla.

Sydämentahdistimien ja muiden implantoitavien lääketieteellisten laitteiden yksi suurimmista ongelmista on akun kesto. Kun virta loppuu, tarvitaan usein kirurginen toimenpide akun vaihtamiseksi. Aalto-yliopistossa ja kansainvälisissä yhteistyöryhmissä tehty tutkimus antaa nyt toivoa ratkaisusta: sydämentahdistimia voisi tulevaisuudessa ladata langattomasti kudoksen läpi, aivan kuten kännyköitä voi ladata induktiolatureilla.

Oululainen Bittium julkaisi maanantaina uuden sukupolven tietoturvapuhelimensa, Bittium Tough Mobile 3:n. Puhelin perustuu HMD Secure Oy:n Espoossa valmistamaan laitealustaan. Bittium viimeistelee alustan omilla ohjelmistoillaan valtiolliseen käyttöön soveltuvaksi turvapuhelimeksi.

Kansainvälinen tutkijaryhmä on kehittänyt uudenlaisen radiopiirin, joka voi mullistaa tulevat 6G-verkot. Pekingin yliopiston, Hongkongin City Universityn ja Kalifornian yliopiston Santa Barbaran tutkijat esittelivät Nature-lehdessä järjestelmän, joka toimii poikkeuksellisen laajalla 0,5–115 gigahertsin taajuusalueella ja yltää 100 gigabitin sekuntinopeuksiin. Tulevaisuuden 6G-verkkojen on tarkoitus kattaa koko radiotaajuusspektri mikroaalloista millimetriaaltoihin ja aina terahertsialueelle. Perinteiset ratkaisut tarvitsevat erillisiä laitteita eri kaistoille, mikä lisää kustannuksia ja monimutkaisuutta. Uusi prototyyppi ratkaisee tämän ongelman, sillä se yhdistää yhdeksän peräkkäistä radiokaistaa yhdelle sirulle.

Traco Powerin uusi THL 40WI -sarja tuo 40 watin tehon kompaktista 1 kuutiotuuman metallikotelosta. Uutuus yhdistää kustannustehokkuuden, laadun ja korkean hyötysuhteen (jopa 93 %), mikä tekee siitä houkuttelevan vaihtoehdon vaativiin teollisuus- ja viestintäsovelluksiin.

Nokia avasi perjantaina Oulun Linnanmaalle uuden Home of Radio -kampuksen, jota yhtiö kuvaa maailman edistyksellisimmäksi radioteknologian innovaatiokeskukseksi. Huippumoderni tutkimus- ja tuotantolaitos kokoaa saman katon alle tuotekehityksen, testauksen ja valmistuksen – ja se on Nokialle sekä koko Suomelle strategisesti merkittävä investointi.

UCLA:n ja UC Riversiden tutkijat ovat kehittäneet uudenlaisen laskentaprototyypin, joka hyödyntää kvantti-ilmiöitä ilman kalliita jäähdytysjärjestelmiä. Toisin kuin nykyiset kvanttitietokoneet, jotka on jäähdytettävä lähes absoluuttiseen nollapisteeseen, uusi laite toimii huoneenlämmössä.

Samsung on julkistanut uuden Galaxy S25 FE -mallin, jota markkinoidaan edullisempana vaihtoehtona yhtiön tämän vuoden lippulaivamallistoon. Hinnaltaan kyse ei kuitenkaan ole varsinaisesta halpapuhelimesta: Suomessa S25 FE:n hinta asettuu noin 650 euroon, kun halvimmillaan Galaxy S25 maksaa vain noin sata euroa enemmän.

Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) tuoreiden tilastojen mukaan vuoden 2025 patenttihakemusten määrä on jäänyt hieman jälkeen viime vuodesta. Tammikuusta elokuuhun hakemuksia jätettiin yhteensä 1 070, mikä on noin 11 prosenttia vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2024.

Kontron on julkaissut uuden VX3124 3U VPX -moduulin, joka tuo 16-ytimisen NXP QorIQ Layerscape LX2160A -prosessorin suorituskyvyn ja energiatehokkuuden vaativiin sulautettuihin ympäristöihin. Ratkaisu on suunniteltu erityisesti puolustuksen, ilmailun, liikenteen ja teollisuuden reaaliaikaisiin sovelluksiin.