Huawei on noussut vuoden 2025 toisella neljänneksellä maailman suurimmaksi älykellojen valmistajaksi. Kansainvälisen tutkimusyhtiö IDC:n Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker -raportin mukaan Huawei toimitti huhti-kesäkuussa yhteensä 9,9 miljoonaa älykelloa. Tämä vastasi 20,2 prosentin markkinaosuutta ja merkitsi yli 11 prosentin kasvua edellisvuodesta.
Toiseksi sijoittui Xiaomi 9,5 miljoonan toimituksen ja 19,3 prosentin markkinaosuuden turvin. Kolmannelle sijalle nousi Apple, jonka toimitukset kasvoivat peräti 28,8 prosenttia. Apple myi toisella neljänneksellä noin 7,4 miljoonaa älykelloa, mikä vastasi 15 prosentin osuutta markkinoista.
Neljäntenä oli Samsung, joka toimitti 3,2 miljoonaa laitetta. Se merkitsi 6,5 prosentin osuutta, mutta edellisvuoteen verrattuna Samsungin toimitukset laskivat hieman, noin kaksi prosenttia.
Yhteensä maailmassa toimitettiin vuoden 2025 toisella neljänneksellä noin 38 miljoonaa älykelloa. Tämä oli noin kymmenen prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.
Huipulle nousu osuu hetkeen, jolloin Huawei valmistautuu vuoden tärkeimpään tuotelanseeraukseensa. Yhtiö järjestää 19. syyskuuta Pariisissa globaalin tilaisuuden teemalla “Ride the Wind”. Tapahtuman odotetuin uutuus on Huawei Watch GT 6 -sarja, joka tarjoaa entistä tarkempaa ulkoilmaurheilun ja hyvinvoinnin seurantaa. Samalla esitellään myös muita uusia puettavia laitteita ja tabletteja, jotka vahvistavat Huawein asemaa kulutuselektroniikan kärkitoimijana.