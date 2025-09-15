Saksan Deutsche Bahn ja Nokia ovat ottaneet käyttöön maailman ensimmäisen 1900 MHz:n (n101-kaista) taajuusalueella toimivan 5G-verkon rautatiekäyttöön. Kyseessä on merkittävä läpimurto, joka vie rautatiealaa kohti uutta kansainvälistä FRMCS-standardia (Future Railway Mobile Communication System).
Nokian kaupallinen ratkaisu sisältää rautatiekäyttöön optimoidun 5G Standalone -ydinverkon sekä AirScale-portfoliosta tutut 5G-radiot. Uusi verkko on otettu käyttöön DB:n testiradalla Erzgebirgessä, missä sitä hyödynnetään myös elävässä junaliikenteessä.
FRMCS on suunniteltu korvaamaan nykyinen GSM-R-järjestelmä ja mahdollistaa reaaliaikaisen junien ohjauksen, täyden automaation, älykkään kunnossapidon sekä parannetut matkustajapalvelut. Nokian mukaan uusi teknologia tarjoaa erittäin luotettavan ja viiveettömän viestintäalustan, joka tukee myös tulevia eurooppalaisia digitalisointihankkeita.
Deutsche Bahnin telekommunikaatioalustojen johtaja Rainer Fachingerin mukaan 5G-pohjainen ratkaisu on keskeinen osa yhtiön tavoitetta modernisoida rautatieviestintä. Nokian Euroopan-johtaja Rolf Werner puolestaan näkee hankkeen tärkeänä vertailukohtana tuleville FRMCS-käyttöönotolle eri puolilla maailmaa. - Olemme ylpeitä voidessamme toimittaa ensimmäisen kaupallisen 5G-ratkaisun, joka hyödyntää 1900 MHz:n taajuutta rautatiekäytössä. Tämä on merkittävä askel kohti automatisoituja junia ja älykkäitä asemia, Werner sanoo.
Ratkaisun taustalla ovat Nokian ja DB:n aiemmat 5G-kokeilut, joita on toteutettu vuodesta 2021 lähtien Erzgebirgen digitaalisella testiradalla. Uusi 1900 MHz:n ratkaisu tuo kaupallisen laajuuden näihin testeihin ja tarjoaa samalla turvallisen siirtymäpolun vanhasta GSM-R-järjestelmästä kohti FRMCS:a.