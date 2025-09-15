Embedded Conference Finland (ECF25) järjestetään huomenna tiistaina Helsingissä Maria01-kampuksen Event Space -tilassa. Tapahtuma kokoaa yhteen sulautetun tekniikan asiantuntijat ja tarjoaa kattavan ohjelman alan ajankohtaisista teemoista.

Saksan Deutsche Bahn ja Nokia ovat ottaneet käyttöön maailman ensimmäisen 1900 MHz:n (n101-kaista) taajuusalueella toimivan 5G-verkon rautatiekäyttöön. Kyseessä on merkittävä läpimurto, joka vie rautatiealaa kohti uutta kansainvälistä FRMCS-standardia (Future Railway Mobile Communication System).

Kyberuhkien luonne on muuttumassa pysyvästi. Fortinetin Suomen maajohtaja Janne Tägtström muistuttaa, että maailmassa skannataan verkkojen haavoittuvuuksia tällä hetkellä noin 36 000 kertaa sekunnissa. Yhä useammin hyökkäysten taustalla on tekoälyn avulla luotu haittakoodi, joka kykenee muuntumaan itsenäisesti. Tämä vie pelin uudelle tasolle, jossa ihminen ei enää yksin pysty vastaamaan hyökkäysten nopeuteen.

Apple on tuonut iPhone 17 Pro -mallistoon merkittävän rakenteellisen uudistuksen: ensimmäistä kertaa iPhonessa on höyrykammio, joka parantaa lämmönhallintaa ja mahdollistaa entistä kovemman suorituskyvyn.

Suomalainen satelliittiyritys ReOrbit on noussut startup-kentän valokeilaan kerättyään peräti 45 miljoonan euron A-rahoituksen. Tämä historian suurimman suomalaisen startupin A-kierroksen summa suunnataan ennen kaikkea tiimin kasvattamiseen, tuotekehitykseen sekä uusien tuotantotilojen rakentamiseen.

Piilaaksolainen Efinix on julkistanut merkittävän laajennuksen Titanium-FPGA-tuoteperheeseensä. Uusi sukupolvi kaksinkertaistaa laitekokojen ja mallien määrän: suurin piiri sisältää nyt jopa kaksi miljoonaa logiikkaelementtiä, ja koko perhe käsittää yhteensä 20 eri mallia. Tuoteperhe perustuu edelleen TSMC:n 16/12 nm -prosessiin ja on suunnattu erityisesti tekoäly- ja edge-sovelluksiin.

IoT-markkina kasvaa vauhdilla, ja laitteiden määrä moninkertaistuu vuosi vuodelta. Samalla kysymys siitä, miten kaikki nämä laitteet saadaan liitettyä verkkoon turvallisesti ja kustannustehokkaasti, nousee keskiöön. Yksi ratkaisu eli eSIM nousee muiden älypuolelle, kirjoittaa Giesecke+Devrientin markkinastrategioista vastaava johtaja Soenke Schroeder.

Nexperia on tuonut markkinoille uuden sarjan autoteollisuuden MOSFET-komponentteja, jotka parantavat tehonsyötön hallintaa ja luotettavuutta ajoneuvoissa. Uudet 40–100 voltin MLPAK-koteloidut MOSFETIT soveltuvat muun muassa korinohjaukseen, infotainment-järjestelmiin, LED-valaistukseen ja akun käänteisen polariteetin suojaukseen.

Kiinalainen akkuvalmistaja CATL on ottanut jättiharppauksen kohti uutta aikakautta. Yhtiön Naxtra-natriumakku on läpäissyt viranomaisvaatimukset ja on valmis laajamittaiseen käyttöönottoon Aasiassa ja Euroopassa. Akku lupaa puolet nykyisiä kustannuksia edullisemman hinnan, viisinkertaisen käyttöiän sekä luotettavan toiminnan äärimmäisissä sääolosuhteissa.

Fortinetin tutkimusyksikön FortiGuard Labsin asiantuntija Bachir Ghoubali varoitti yhtiön Security Dayssä, että kyberuhat ovat ottaneet uuden harppauksen: hyökkäys ei enää välttämättä vaadi edes käyttäjän klikkausta. EchoLeak-nimellä tunnettu, Microsoft Copilotista löydetty haavoittuvuus (CVE-2025-32711) osoittaa, kuinka keinotekoinen äly voidaan manipuloida varastamaan tietoja täysin huomaamatta.

Suomalaiset organisaatiot joutuvat elokuussa keskimäärin 1 027 kyberhyökkäyksen kohteeksi viikoittain, kertoo tietoturvayritys Check Pointin tutkimuslaitoksen tuore kyberturvallisuusraportti. Määrä on kuusi prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.

Sveitsiläinen teleoperaattori iWay on valinnut Nokian ja Kyndrylin kumppaneikseen uudistamaan ja automatisoimaan datakeskuksensa. Kyseessä on merkittävä sopimus, jossa iWay siirtyy täysin automatisoituun, turvallisempaan ja skaalautuvampaan datakeskusinfrastruktuuriin.

Valokuitu- ja internetoperaattori Valoo kertoo rakentavansa kuituverkkoja ennätystahtiin. Yhtiön syksyn kytkentäkampanja tuo kymmeniä tuhansia uusia liittymiä asiakkaiden käyttöön, kun verkot valmistuvat eri puolilla maata. Rakentamistahti on ollut tänä vuonna kaksinkertainen viime vuoteen verrattuna, ja yhtiö arvioi kasvun jatkuvan vahvana myös tulevina vuosina.

Microsoft Researchin Cambridge’n laboratorio Englannissa on esitellyt uudenlaisen analogisen optisen tietokoneen (AOC), joka hyödyntää valoa laskennan välineenä ja lupaa jopa satakertaisia parannuksia sekä nopeudessa että energiatehokkuudessa tietyissä tehtävissä.

Huawei on noussut vuoden 2025 toisella neljänneksellä maailman suurimmaksi älykellojen valmistajaksi. Kansainvälisen tutkimusyhtiö IDC:n Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker -raportin mukaan Huawei toimitti huhti-kesäkuussa yhteensä 9,9 miljoonaa älykelloa. Tämä vastasi 20,2 prosentin markkinaosuutta ja merkitsi yli 11 prosentin kasvua edellisvuodesta.

AR- eli lisätyn todellisuuden lasien kehitys on tähän asti edennyt hitaasti, mutta nyt vyöry on alkamassa. TrendForcen tuore raportti ennustaa, että vuoden 2025 vaatimattomista noin 600 000 toimitetusta laitteesta markkina kasvaa räjähdysmäisesti yli 32 miljoonaan yksikköön vuoteen 2030 mennessä.

Kalliista urheiluautoistaan tunnetun Rimac Technologyn akkuryhmä on nousemassa sähköautojen akkutekniikan kehityksen kärkeen. Yhtiö on esitellyt IAA Mobility 2025 -messuilla Münchenissä uuden sukupolven kiinteäelektrolyyttisen (solid-state) akkupaketin, joka lupaa mullistaa sähköauton latauskokemuksen.

Avoimeen RISC-V-arkkitehtuuriin perustuvat tekoälyprosessorit ottavat jälleen askeleen lähemmäs GPU-jättien hallitsemaa pelikenttää. SiFive on julkaissut toisen sukupolven Intelligence-IP-perheen, joka yhdistää skalaari-, vektori- ja matriisilaskennan ja tähtää tekoälylaskentaan niin reunalaitteissa kuin datakeskuksissa.

Nokia on laajentanut puolustusalan tarjontaansa esittelemällä kaksi uutta taktista viestintäratkaisua: Nokia Mission-Safe Phone -älypuhelimen sekä päivitetyn Nokia Banshee 5G Tactical Radio -verkkoratkaisun. Uutuudet vahvistavat Nokian asemaa kokonaisvaltaisten, kenttäolosuhteisiin suunniteltujen viestintäjärjestelmien toimittajana.

Ericsson ja EE ovat ottaneet käyttöön maailman ensimmäisen Advanced RAN Coordination (ARC) -ratkaisun, joka mullistaa 5G-verkon suorituskyvyn. Uutuuden avulla eri tukiasemat voivat jakaa kapasiteettia keskenään, mikä parantaa latausnopeuksia keskimäärin 19 prosenttia ja parhaimmillaan yli kaksinkertaisesti – ilman uusien antennien tai mastojen rakentamista.