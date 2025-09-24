Microsoft Oy on nimittänyt Teemu Vidgrénin yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi 23. syyskuuta 2025 alkaen. Vidgrén on hoitanut tehtävää vt. toimitusjohtajana heinäkuun alusta. Kauppatieteiden maisteri Teemu Vidgrén on työskennellyt Microsoftilla vuodesta 2012 lähtien useissa johtotehtävissä, viimeksi operatiivisena johtajana.
Ennen Microsoftia hän toimi myynnin ja liiketoiminnan johdossa eri teknologiayrityksissä ja aloitti uransa ohjelmistoalan yrittäjänä. Vidgrénin mukaan Suomi on käännekohdassa digitalisaation hyödyntämisessä.
- On suuri kunnia aloittaa Microsoftin toimitusjohtajana Suomessa aikana, jolloin teknologian ja tekoälyn kehitys avaa täysin uusia mahdollisuuksia vahvistaa yritysten kilpailukykyä ja tukea yhteiskuntaa. Tavoitteeni on yhdessä henkilöstön ja kumppaneiden kanssa vahvistaa digitaalista osaamista, rakentaa kestävää infrastruktuuria ja vauhdittaa innovaatioita, Vidgrén sanoo.
Microsoft työllistää Suomessa noin 450 asiantuntijaa ja vastaa yhtiön tuotteiden, palveluiden ja kumppaniliiketoiminnan kehittämisestä. Yhtiö on ollut mukana vauhdittamassa maan digitaalista kehitystä jo yli 30 vuoden ajan.
Microsoftin edellinen toimitusjohtaja Mervi Airaksinen siirtyi kesällä Pohjois-Euroopan organisaatioon, jossa hän vastaa julkisen sektorin liiketoiminnasta.