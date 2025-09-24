Amazon Web Services (AWS) käynnistää uuden aikakauden Euroopassa: AWS European Sovereign Cloud varmistaa, että asiakkaiden data ja sen hallinta pysyvät EU:n sisällä – täysin riippumattomana muusta AWS-infrastruktuurista.
AWS investoi hankkeeseen 7,8 miljardia euroa ja avaa ensimmäisen alueen Brandenburgissa, Saksassa vuoden 2025 loppuun mennessä. Ratkaisulla vastataan EU:n ja kansallisten viranomaisten vaatimuksiin datan sijainnista, tietosuojasta ja toiminnallisesta autonomiasta.
Pilvi-infrastruktuurin toiminta on jatkossa kokonaan eurooppalaisissa käsissä. Uuden ratkaisun hallinnosta ja päätöksenteosta vastaa EU:hun rekisteröity yhtiö, jonka johdossa toimii saksalainen Kathrin Renz. Päivittäistä toimintaa ja turvallisuutta hoitavat ainoastaan EU:ssa asuvat AWS:n työntekijät.
Turvallisuudesta huolehditaan perustamalla erillinen eurooppalainen turvallisuuskeskus (Security Operations Center, SOC) sekä käynnistämällä oma EU-pohjainen varmenneviranomainen. Näin sekä datan suoja että pilvipalvelun luotettavuus varmistetaan paikallisesti.
Lisäksi AWS sitoutuu siihen, että kaikki asiakkaiden sisältö ja metadata säilyvät ja liikkuvat vain EU:n alueella. Palvelu on suunniteltu niin, ettei sillä ole kriittisiä riippuvuuksia EU:n ulkopuolisista infrastruktuureista.
Ensimmäinen iso julkinen kumppani on SAP, joka tuo AWS European Sovereign Cloudiin SAP Business Technology Platformin ja SAP Cloud ERP:n. Näiden avulla eurooppalaiset organisaatiot voivat hallita kriittisiä liiketoimintaprosesseja ja sensitiivistä dataa täysin sääntelyn mukaisesti.
AWS:n mukaan European Sovereign Cloud yhdistää eurooppalaisen hallinnan ja suvereniteetin AWS:n koko palveluvalikoimaan, suorituskykyyn ja skaalautuvuuteen. Ratkaisusta odotetaan merkittävää askelta julkishallinnon ja säänneltyjen toimialojen digitalisaatiossa ja tekoälyn hyödyntämisessä Euroopassa.