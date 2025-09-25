5G-teknologian kasvu jatkuu vauhdilla ympäri maailmaa. Uusien 5G Americasin ja Omdian tilastojen mukaan maailmanlaajuiset 5G-liittymät nousivat vuoden 2025 toisen neljänneksen lopussa yli 2,6 miljardiin, mikä merkitsee 37 prosentin kasvua vuoden takaisesta. Ennusteiden mukaan määrä nousee vuoteen 2030 mennessä lähes yhdeksään miljardiin, jolloin 5G kattaa jo 60 prosenttia kaikista mobiiliyhteyksistä.
Mobiilidatan käyttö kasvoi toisella vuosineljänneksellä 15 prosenttia ja oli yhteensä 384 miljoonaa teratavua.
Pohjois-Amerikka on selvässä etulyöntiasemassa 5G-kehityksessä. Alueella oli kesäkuun 2025 lopussa 339 miljoonaa 5G-liittymää, mikä kattaa 88 prosenttia väestöstä. Verkkojen kattavuuden odotetaan yltävän 100 prosenttiin vielä kuluvan vuoden loppuun mennessä. Lisäksi datankulutus on maailman suurinta: keskimäärin 111 gigatavua käyttäjää kohden kuukaudessa – lähes kaksinkertainen seuraavaksi suurimpaan alueeseen verrattuna.
Kasvu ei rajoitu pelkästään kuluttajien viihde- ja mediapalveluihin, vaan 5G on yhä useammin kriittinen osa teollisuuden ja yhteiskunnan digitalisaatiota. Internet of Things (IoT) -laitteiden määrä nousi toisella neljänneksellä 3,8 miljardiin, ja niiden odotetaan lisääntyvän viiteen miljardiin vuoteen 2030 mennessä. 5G mahdollistaa esimerkiksi älytehtaiden automaation, itseohjautuvan logistiikan, älykkäät energiaverkot sekä etälääketieteen kehityksen.
Syyskuun 2025 puoliväliin mennessä maailmassa oli käytössä 373 kaupallista 5G-verkkoa ja 708 4G LTE -verkkoa. Pohjois-Amerikassa kumpaakin verkkoteknologiaa on otettu käyttöön 18 kappaletta. 5G:n leviämisen myötä verkosta on nopeasti tulossa keskeinen osa tulevaisuuden digitaalista infrastruktuuria.