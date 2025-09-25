Euroopan kvanttilaskennan infrastruktuuri vahvistui, kun uusi VLQ-kvanttitietokone otettiin käyttöön IT4Innovations-superlaskentakeskuksessa Ostravassa, Tšekissä. Kyseessä on EuroHPC Joint Undertaking -hankkeen toinen kvanttitietokone Euroopassa. Sen hankinnasta vastaa LUMI-Q-konsortio, johon kuuluu 13 partneria kahdeksasta maasta.
VLQ perustuu 24 suprajohtavaan kubittiin, jotka on järjestetty tähtimäiseen topologiaan. Tällainen rakenne vähentää laskennassa tarvittavia swap-operaatioita ja parantaa siten tehokkuutta verrattuna moniin kilpaileviin arkkitehtuureihin.
Kvanttijärjestelmän toiminta edellyttää äärimmäisiä olosuhteita. Kubitit pidetään 0,01 kelvinissä, vain sadasosan asteen absoluuttisen nollapisteen yläpuolella. Tämän mahdollistaa yli 300 kiloa painava monitasoinen kryostaatti, joka muistuttaa kultakruunua. Lähes kaikki järjestelmän energiankulutus menee jäähdytykseen ja tukilaitteistoon, kun taas itse kvanttipiiri tarvitsee vain muutamia kilowatteja.
VLQ ei toimi erillisenä koneena, vaan se on liitetty osaksi eurooppalaista suurteholaskentainfrastruktuuria. Se on kytketty Karolina-superkoneeseen Ostravassa, ja myöhemmin se yhdistetään myös Kajaanissa sijaitsevaan LUMI-superkoneeseen. Näin mahdollistetaan hybridilaskenta, jossa klassinen ja kvanttilaskenta tukevat toisiaan.
VLQ tarjoaa uuden alustan kvanttialgoritmien ja -sovellusten tutkimukseen. Sen odotetaan vauhdittavan kehitystä muun muassa materiaalitieteessä, lääke- ja rokotetutkimuksessa, liikenteen ja energian optimoinnissa sekä turvallisuus- ja puolustussektorilla.
Kuva: IT4Innovations