Wi-Fi Alliance on lanseerannut uuden Wi-Fi for Matter -sertifioinnin, joka tuo selkeyttä ja vauhtia älykotimarkkinoille. Uusi ohjelma on suunnattu erityisesti Wi-Fi-tukiasemille ja se on edellytys Matter-sertifioinnille Wi-Fi-laitteissa. Näin valmistajat voivat varmistaa, että heidän tuotteensa täyttävät sekä Wi-Fi Alliancen että Connectivity Standards Alliancen (CSA) tiukat vaatimukset.
Wi-Fi for Matter kokoaa yhteen useita teknisiä ratkaisuja, jotka ovat välttämättömiä Matterin kannalta. Wi-Fi CERTIFIED 6 takaa tuen uusille ja vanhoille IoT-laitteille, yhteensopivuuden Wi-Fi 4:stä ylöspäin sekä vahvan WPA3-salauksen. Extended Sleep mahdollistaa yli 60 minuutin “nukkumisjakson”, jolloin paristokäyttöiset IoT-laitteet (esim. anturit, ovilukot) voivat säästää energiaa säilyttäen silti luotettavan yhteyden.
ARP (IPv4) ja NDP (IPv6) -proxyt puolestaan siirtävät osan verkon hallintatoiminnoista tukiasemalle, jolloin virtaa säästävät päätelaitteet voivat toimia tehokkaammin. Yhdessä nämä parantavat erityisesti akun kestoa, verkon skaalautuvuutta ja turvallisuutta, jotka ovat ratkaisevia älykodin laajentuessa kymmeniin tai satoihin laitteisiin.
Kuluttajalle sertifiointi näkyy yksinkertaisempana käyttökokemuksena: Matter-laitteet toimivat saumattomasti kodin Wi-Fi-verkon yli, ilman valmistajakohtaisia rajoituksia. Esimerkiksi TP-Linkin Deco BE25/BE65 -mesh-järjestelmät sekä ASUS ZenWiFi ET8 ja ASUS RT-AXE7800 ovat valmistajien mukaan jo valmiita tukemaan uusia vaatimuksia.
Wi-Fi ja Matter ovat kaksi keskeistä teknologiaa IoT:n tulevaisuudessa. Suurin osa Matter-laitteista hyödyntää Wi-Fi-verkkoa, joten sen on tuettava myös pienitehoisten laitteiden energiansäästöä ja turvallista liitettävyyttä. Wi-Fi for Matter varmistaa, että infrastruktuuri — erityisesti tukiasemat ja reitittimet — on tähän valmis.