Taivuteltavista älypuhelimista on puhuttu jo vuosia seuraavana suurena trendinä, mutta todellisuudessa kyse on edelleen hyvin pienestä markkinasta. Euroopassa taittuvat puhelimet muodostavat Counterpoint Researchin mukaan vain noin kaksi prosenttia kaikesta myynnistä, ja kirjan lailla avautuvat mallit jäävät alle prosentin osuuteen. Käytännössä markkinaa hallitsevat kaksi valmistajaa: Samsung ja Honor.
Vaikka kyse on yhä marginaalisesta ilmiöstä, kasvuvauhti on ollut nopea. Vuonna 2024 taittuvien myynti kasvoi Euroopassa 37 prosenttia, ja book-type-mallit jopa 60 prosenttia. Kilpailu on myös kiristynyt, sillä Samsungin lähes monopoliasema on murtunut: vielä 2022 yhtiön osuus oli 98 prosenttia, mutta 2024 lopussa se oli painunut 73 prosenttiin Honorin noustessa kolmannekseen segmentistä.
Honorin uusin malli Magic V5 on saanut Pohjoismaissa vahvan lähdön. Suomessa 1. syyskuuta myyntiin tullut puhelin on käynyt kaupaksi 63 prosenttia edeltäjäänsä Magic V3:ta paremmin kolmen ensimmäisen viikon aikana. Se kertoo, että kuluttajien luottamus taitettavien uusimpiin sukupolviin on vahvistumassa, vaikka hinnat ja volyymit rajaavat ostajakuntaa.
Magic V5 erottuu markkinoilla ennen kaikkea ohuudellaan ja tekniikallaan. Laitteen paksuus on vain 8,8 millimetriä suljettuna, ja se sisältää 7,95 tuuman sisänäytön, tehokkaan Snapdragon 8 Elite -piirisarjan sekä periskooppiteleobjektiivilla varustetun kamerajärjestelmän. Lisäksi Honor lupaa käyttäjille seitsemän vuoden päivitystuen.
Kovasta kilpailijasta muistuttaa kuitenkin Samsung, joka toi kesällä markkinoille Galaxy Z Fold7 -mallinsa. Se on valmistajan ohuin ja kevyin taittuva puhelin tähän mennessä, ja varustettu uusilla Galaxy AI -toiminnoilla. Näin kaksi valmistajaa käy kilpaa Euroopan taittuvien huipusta, samalla kun muut valmistajat kuten Google ja OnePlus hakevat vielä jalansijaa.
Markkinatutkijat odottavat, että taittuvien puhelinten merkitys kasvaa lähivuosina erityisesti premium-segmentissä. Counterpoint arvioi, että vuoteen 2028 mennessä taittuvien osuus voisi nousta lähes kymmeneen prosenttiin yli 800 euron hintaluokassa – mikä olisi jo merkittävä osuus, vaikka kokonaismarkkinassa taittuvat pysyisivätkin pienempänä marginaalina.
Toistaiseksi taivuteltavat ovat siis kahden yrityksen pelikenttä. Mutta jos kasvu jatkuu ja Apple liittyy kilpailuun odotetusti 2026, voi taittuvien asema Euroopan älypuhelinmarkkinoilla muuttua ratkaisevasti.