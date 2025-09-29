CHERRY XTRFY on esitellyt MX 10.1 Wireless -pelinäppäimistön, jonka teknisiin tietoihin kuuluu markkinoiden nopeimpiin lukeutuva 8000 Hz polling rate. Tämä tarkoittaa, että näppäimistö pystyy lähettämään painallustiedot tietokoneelle jopa 8000 kertaa sekunnissa eli 0,125 millisekunnin välein. Mutta kuinka paljon tällä on käytännön merkitystä pelaajalle?
Polling rate kertoo, kuinka usein näppäimistö raportoi painallustiedot tietokoneelle. Perinteinen arvo mekaanisissa näppäimistöissä on 1000 Hz (1 ms välein). 8000 Hz nostaa tämän kahdeksankertaiseksi, mikä tekee teoriassa viiveestä mitättömän.
Asiantuntijoiden mukaan suurin osa pelaajista ei huomaa eroa 1000 Hz ja 8000 Hz välillä. Syynä on se, että näppäimen viive on vain yksi osa kokonaisuutta: näytön virkistystaajuus, pelimoottorin käsittely ja käyttöjärjestelmän viiveet ovat usein suurempi pullonkaula. Moni kilpailupelaaja kuitenkin vannoo, että kaikki ylimääräinen latenssi kannattaa karsia pois, vaikka erot olisivat millisekunnin murto-osia.
CHERRY XTRFY MX 10.1 Wireless käyttää CHERRY MX Low Profile 2.0 -kytkimiä, jotka ovat perinteisiä mekaanisia kytkimiä, joissa on säädettävä aktivaatiopiste ja “Rapid Trigger” -ominaisuudet. 8000 hertsin nopeus tekee siitä yhden nopeimmista mekaanisista näppäimistöistä markkinoilla. Markkinoilla on myös näppäimistöjä, joissa painalluksen rekisteröinti perustuu Hall effect -vaikutukseen eli magneettikentän muutokseen. Nämä ovat myös äärimmäisen nopeita.
Vaikka konkreettinen hyöty voi olla marginaalinen, näppäimistön nopeus voi tarjota psykologista etua kilpailutilanteessa: tunne siitä, että laitteisto on “nopein mahdollinen”, voi lisätä pelaajan itsevarmuutta. Kilpapelaamisessa pienilläkin yksityiskohdilla voi olla merkitystä.