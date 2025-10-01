Nokia on ilmoittanut suorittaneensa onnistuneen päästä päähän -testin Ultra Ethernet Transport -tekniikalla datakeskuskytkinperheensä yli. Yhteistyössä Keysight Technologiesin kanssa toteutettu koe vahvistaa, että Nokian 7220 IXR- ja 7250 IXR -kytkimet pystyvät vastaamaan tekoälyn ja suurteholaskennan (HPC) kasvaviin vaatimuksiin.
UET, eli Ultra Ethernet Transport, on uusi kerros Ethernet-teknologiassa, joka on kehitetty erityisesti tekoälyn ja HPC-sovellusten tarpeisiin. Perinteinen Ethernet ei enää riitä, kun datakeskuksissa koulutetaan suuria kielimalleja tai ajetaan massiivisia laskentatehtäviä. Tällaiset työkuormat vaativat erittäin pientä viivettä, nollatason pakettihävikkiä ja valtavia kaistanleveyksiä – ominaisuuksia, joihin UET tuo ratkaisun.
Testissä käytettiin Keysightin AresONE 800GE -testausalustaa, joka generoi UET-liikenteen 800 gigabitin sekuntinopeudella. Liikenne ajettiin Nokian eri kytkinmallien läpi, ja tulokset osoittivat korkean suorituskyvyn, luotettavuuden sekä skaalautuvuuden. Nokia käytti testissä omaa SR Linux -käyttöjärjestelmäänsä, mikä mahdollistaa modernien datakeskusverkkojen joustavan hallinnan.
UET on osa Ultra Ethernet Consortiumin (UEC) määrittelemää standardia, jonka ensimmäinen virallinen versio (Specification 1.0) julkaistiin hiljattain. UEC:n tavoitteena on luoda yhteinen, avoin ja kustannustehokas ratkaisu tekoäly- ja HPC-verkoille. Nokia on aktiivinen jäsen konsortiossa ja tuo standardin ominaisuuksia asteittain osaksi kaupallisia tuotteitaan.
Testin myötä Nokian asiakkailla on jo nyt pääsy UEC-yhteensopivaan ja tekoälyvalmiiseen verkkoinfrastruktuuriin. Ratkaisuihin kuuluu tuki esimerkiksi RDMA over Converged Ethernet (RoCEv2) -tekniikalle sekä Quantized Congestion Notification (DCQCN) -mekanismille, jotka vähentävät ruuhkia ja takaavat tasaisen suorituskyvyn AI- ja HPC-klustereissa.
Kumppani Keysight näkee UET:n käännekohtana koko verkkoalan kehityksessä. Sen avulla voidaan rakentaa satojentuhansien kiihdyttimien AI-klustereita, jotka muodostavat tekoälylaskennan seuraavan sukupolven perustan. Nokian onnistunut testi on yksi ensimmäisistä käytännön todisteista siitä, että uusi standardi toimii jo tänään datakeskusympäristössä.