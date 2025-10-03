OnePlussan emoyhtiö OPPO laajentaa vihdoin virallisesti Pohjoismaihin. Yhtiön tuotteet tulevat nyt saataville Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa, ja lanseerauksen kärkenä toimii uusi Reno14-sarja.
OPPO:n Pohjoismaiden johtaja Jeremy Geng kertoo, että yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on nousta viidessä vuodessa alueen kolmen suurimman älypuhelinvalmistajan joukkoon. Tavoite on kunnianhimoinen, sillä kilpailu markkinoilla on äärimmäisen kovaa.
Suomessa markkinan kärjessä ovat Samsung, Apple ja Xiaomi, joita seuraa OnePlus. OnePlus on perinteisesti ollut vahva toimija Suomessa, mutta OPPO:n rantautuminen alueelle nostaa väistämättä esiin kysymyksen siitä, mikä on OnePlussan rooli tulevaisuudessa.
Kysymys on entistä ajankohtaisempi, sillä OnePlussalla viimeksi liiketoiminnan kehityksestä vastannut Tuomas Lampén jätti hiljattain yhtiön. Muutosta ei voi pitää hyvänä merkkinä, kun emoyhtiö hakee tilaa omalle brändilleen Pohjoismaissa.
OPPO tuo markkinoille Reno14 5G- ja Reno14 F 5G -mallit, joiden hinnat asettuvat 549 ja 339 euroon. Kalliimpi malli kilpailee suoraan esimerkiksi OnePlus Nord 5:n kanssa, mikä korostaa emobrändin ja tytäryhtiön päällekkäisyyttä.
OPPO tunnetaan kansainvälisesti rohkeasta muotoilusta ja teknologiaa hyödyntävistä innovaatioista. Reno14-sarjassa on muun muassa tekoälypohjainen salamavalokuvaus ja AI Motion Photo 2.0 -toiminto, jotka laajentavat puhelimella kuvaamisen mahdollisuuksia.
Kilpailun kiristyessä OPPO rakentaa myös jakelukanaviaan. Suomessa yhtiö aloittaa yhteistyön Powerin kanssa, mutta todellinen läpimurto käytännössä edellyttää operaattorikumppanuuksia. Markkinointijohtaja Mengxiao He tietää tämän ja kertoo, että keskusteluja käydään koko ajan.
OPPO painottaa, että Pohjoismaihin tullaan jäädäkseen. Yhtiö aikoo kasvattaa valikoimaansa ja tuoda myöhemmin markkinoille kaikki sen älypuhelin- ja IoT-tuotteet.
Pohjoismaat ovat yhtiön mukaan tärkeä markkina-alue, jossa OPPO rakentaa pitkäjänteisiä kumppanuuksia ja hakee kestävää kasvua. - Tulemme toimimaan paikallisesti ja tarjoamme uusia tuotekokemuksia kuluttajille, sanoo Jeremy Geng.
Vaikka Reno14-sarja on OPPO:n ensimmäinen alueellinen lanseeraus, yhtiön tavoitteet ulottuvat paljon pidemmälle. Taistelu Pohjoismaiden kolmen kärkeen alkaa nyt, ja onnistuminen riippuu siitä, kuinka nopeasti OPPO saa rakennettua luottamusta kuluttajien ja jakelukumppaneiden keskuudessa.